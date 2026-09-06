Fin a las vacaciones

Esta semana han sucedido muchas cosas en esta bendita tierra nuestra. En la plaza Mayor de Castelló se celebró una concentración en apoyo a Ceuta que terminó convertida en un acto más de rechazo a Sánchez y al sanchismo. En Burriana hemos visto cómo volvía a cambiar el mapa político para, al final, que nada cambie. Sigue el lío. En Alcossebre se ha tenido que cerrar el mirador frente a la Roca del Moro por su deterioro. Se pretende reparar, pero ya veremos. Ya veremos.

El presidente de Ascer, la asociación de ceramistas, le ha dicho al ministro de Industria que si no hay competitividad no hay futuro. Y ya saben qué cosas lastran la competitividad: la burocracia, los impuestos excesivos, la política mal comprendida y trabas de todo tipo.

Los socialistas en les Corts acusan al presidente de la Generalitat de perder el verano mientras se acumulan los problemas en las aulas. Al mismo tiempo estalla la polémica en una conocida localidad valenciana porque la directora de un centro, militante de Compromís, ha instalado un equipo de aire acondicionado en su despacho antes de colocar los de las aulas. Ver para creer. Y en Orpesa y Vila-real se ha detenido a varios ladrones que intentaban hacerse con lo que no era suyo.

En fin, septiembre ha llegado y las vacaciones han terminado. Y se nota. Vaya si se nota. La temporada 2026-2027 promete ser muy movida. La cercanía de las elecciones va a provocar que la tensión ambiental pueda cortarse con una cuchara sopera. Olvídense de la paz vivida durante las últimas semanas.

*Pablo Sebastiá es escritor