Te esperamos en Segorbe

Es el momento de parar la rutina y preparar el pañuelo rojo y el garrote para venir a Segorbe. La puerta de la ciudad está abierta invitando a experimentar las mejores fiestas de la historia. Los últimos han sido días difíciles y con mucha tristeza, nuestro monte ha vuelto a arder y se ha llevado por delante varios cientos de hectáreas de uno de nuestros pulmones, la Sierra Calderona.

Y los momentos como este nos demuestran quién está dispuesto a trabajar en las situaciones difíciles, ya que las palabras en redes sociales, aunque importantes, no solucionan, no sirven, si no se materializan. Este equipo de gobierno no ha recibido ningún mensaje o llamada de los grupos de la oposición, solo un correo a escasa media hora antes de publicar en redes sociales diciendo estar a disposición del Ayuntamiento.

No nos sorprende, pues las de los socialistas son las mismas siglas que hacen que se tambaleen los cimientos del Estado, las relaciones internacionales y la seguridad nacional. Gracias en mayúsculas a todos los profesionales y organizaciones que han estado al pie del cañón en momentos tan difíciles. Gracias a ellos Segorbe vuelve a recobrar las fuerzas necesarias para poner el foco en unas fechas tan especiales y esperadas para todos, las fiestas patronales están a punto de comenzar y esperamos que el respeto y la alegría se respiren para nuestros vecinos y para quienes nos visiten.

¡Os esperamos con los brazos abiertos para vivir unas fiestas únicas en el mundo como las nuestras, a disfrutar!

*Mª Carmen Climent es alcaldesa de Segorbe