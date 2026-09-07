Hablar para prevenir

El 10 de septiembre es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y nos recuerda una realidad que no puede seguir siendo silenciada. Hablar de suicidio no lo provoca, al contrario, hablar con responsabilidad, escuchar, prevenir y actuar puede salva vidas. Porque detrás de cada persona hay una vida, una historia, personas que quieren y sufren.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 720.000 personas fallecen por suicidio cada año en el mundo. En España, los últimos datos muestran que en el año 2024 fallecieron 3.953 personas por esta causa. Aunque supone un descenso respecto al año anterior, sigue siendo una de las principales causas de muerte no natural y una realidad que nos interpela como sociedad.

En el sindicato de Comisiones Obreras (CC OO) sabemos que el suicidio no responde a una única causa. Es el resultado de una combinación de factores personales, sociales, sanitarios y económicos. Pero también sabemos que el trabajo forma parte de nuestras vidas y que las condiciones en las que trabajamos pueden influir profundamente en nuestra salud mental.

Desde CC OO seguimos reclamando que las empresas evalúen y prevengan los riegos psicosociales con el mismo compromiso con el que deben prevenir otros riesgos laborales

La OMS recuerda que los lugares de trabajo seguros y saludables protegen la salud mental, mientras que las condiciones laborales precarias o deficientes, la inseguridad laboral, la sobrecarga de trabajo y el acoso pueden convertirse en factores de riesgo para la salud mental de los trabajadores y trabajadoras.

Desde CC OO seguimos reclamando que las empresas evalúen y prevengan los riegos psicosociales con el mismo compromiso con el que deben prevenir otros riesgos laborales. La salud mental no puede seguir tratándose como un problema exclusivamente individual. Es también una cuestión de salud laboral y de responsabilidad preventiva.

No basta con reaccionar cuando el sufrimiento ya se ha hecho visible. Hay que prevenir. Hay que formar a quienes dirigen equipos, mejorar la organización del trabajo, combatir el acoso, garantizar la conciliación, reducir las cargas excesivas y construir espacios laborales donde hablar de salud mental sea algo natural, sin estigmas, sin miedos y sin represalias.

Porque cada conversación que rompe el silencio puede abrir una puerta. Cada persona que escucha sin juzgar puede convertirse en un apoyo. Cada media preventiva que se adopta a tiempo puede evitar sufrimiento. Y cada centro de trabajo que sitúa a las personas en el centro está protegiendo algo que nunca debería ponerse en riego: la vida. Porque hablar puede ser el primer paso para salvar una vida.

*Antonio Escuin Ballesteros es miembro de la comisión ejecutiva de CC OO PV