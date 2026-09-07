Opinión | PUNTO DE VISTA
Mentiras
Aunque nuestro gobierno actual lo llama contradicciones. Además son descarados y no se les cae la cara de vergüenza. Se trata de controlar el relato y todos los que no estén de acuerdo o lo cuestionen son fachoesfera. La lista es muy larga, de entrada se me ocurre: los pactos con Bildu con los que nunca se pactaría, pero resulta que sí. La amnistía de los golpistas catalanes que según ellos no era constitucional y no lo es, ahora sí. Los indultos de delincuentes del procés. La reforma del delito de sedición y de la malversación.
No dormiría con Podemos en el gobierno, pues forma gobierno de coalición con estos comunistas. La ley del sí o sí que endurecía penas y luego las rebajo. En el Sahara Occidental defendimos las resoluciones de la ONU, ya no, que sea para Marruecos. No aumentaba la presión fiscal pero se beneficia de la subida de recaudaciones provocada por la inflación. Promesas sobre la independencia judicial, todo lo contrario, trata de controlarla. Dijo que no permitiría que la gobernabilidad dependiera de partidos independentistas y es lo que pasa en realidad. Se iban a eliminar o restringir los aforamientos, ni de casualidad.
Regeneración democrática con dimisiones de los imputados, no dimite nadie. No gobernaría por decreto y son los que más lo han usado. Prometieron acabar con la colonización partidista de las instituciones y no han hecho otra cosa. En conclusión, cambios de opinión, contradicciones y mentiras. Y rizando el rizo acusan a los demás de mentir. Sinvergüenzas.
*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho
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