Opinión | A FONDO
La Vall que mereixem
Hi ha imatges que expliquen molt millor que qualsevol discurs el canvi que ha viscut una ciutat. El nou Aquacoves és una d’eixes imatges, és la d’una piscina d’estiu plena de famílies, xiquets i xiquetes gaudint d’un espai que durant massa anys havia faltat a la Vall d’Uixó.
Fa onze anys, la nostra ciutat vivia una realitat molt diferent. Amb el Partit Popular al govern, la Vall d’Uixó era notícia per qüestions que no ens representaven: per episodis com el dels morts falsos, per ser una ciutat rècord en deute o per la nul·la capacitat d’inversió. Aquella era la imatge que projectàvem cap a fora. Una ciutat endeutada, sense múscul financer i amb massa problemes enquistats. I això també va provocar una crisi reputacional.
No era només una qüestió de números. Era la sensació que la Vall d’Uixó no avançava, que sempre arribava tard, que no podia afrontar grans projectes i que les seues institucions havien perdut capacitat per transformar la ciutat.
Quan vam arribar al govern ens vam trobar, a més, una empresa pública amb greus problemes econòmics, al límit de la fallida i amb més d’un milió d’euros de deute. Recuperar-la no era una tasca fàcil. Calia posar ordre, sanejar els comptes i demostrar que el que és públic podia tornar a funcionar i, sobretot, podia tornar a estar al servei de la ciutadania. Onze anys després, la realitat és una altra. I no crec que hi haja millor exemple que el que estem vivint estos dies: la Vall d’Uixó torna a tindre piscina d’estiu.
No crec que hi haja millor exemple que el que estem vivint estos dies: la Vall d’Uixó torna a tindre piscina d’estiu
És cert que ha obert més tard del que ens hauria agradat. No ens conformem a haver arribat fins ací, perquè sabem que els veïns i veïnes mereixien gaudir abans d’esta instal·lació. Però també és cert que ara la piscina ja és una realitat i, sobretot, que ha vingut per a quedar-se. Per a sempre.
I la resposta de la ciutadania ha sigut extraordinària. El parc aquàtic ha exhaurit totes les entrades en els seus primers dies i més de 10.000 persones ja han passat per les instal·lacions. La majoria són vallers i valleres. Això ens confirma una cosa molt senzilla: la gent tenia ganes de piscina. Tenia ganes que la Vall tinguera un espai d’estiu a l’altura del que mereix una ciutat com la nostra. També demostra que va ser encertada la decisió d’obrir en l’última setmana d’agost. Alguns podien pensar que ja era massa tard. La ciutadania ha contestat. Ha omplit la piscina, ha fet ús de les instal·lacions i ha convertit este projecte en un dels grans protagonistes de l’estiu.
Però darrere de la piscina hi ha molt més que una nova infraestructura. Hi ha una manera d’entendre la política i la gestió pública. L’empresa que fa onze anys estava al límit i acumulava més d’un milió d’euros de deute és hui una empresa capaç de generar beneficis i reinvertir-los en la ciutat.
Tant és així que pot afrontar amb recursos propis la major inversió pròpia d’esta legislatura. Això és el que significa sanejar els comptes. Això és el que significa tindre estabilitat al govern. I això és el que significa governar pensant en el llarg termini: aconseguir que els recursos públics tornen en forma de serveis, inversions i oportunitats per a la ciutadania.
En onze anys hem passat de gestionar una ciutat que apareixia als titulars pels seus problemes a una Vall que desperta interés per les seues oportunitats. Una ciutat que recupera patrimoni, que atrau inversions, que aposta pel turisme, que millora els seus serveis i que és capaç d’afrontar projectes que abans semblaven impossibles.
Encara queda molt per fer. Però el canvi és evident.
I enguany, precisament, ho hem comprovat d’una manera especialment intensa. Este ha sigut probablement l’estiu més difícil de la nostra història recent. L’incendi forestal ens ha posat a prova i ens ha recordat que, quan les coses es compliquen de veritat, una ciutat només pot avançar si és capaç d’anar agafats de la mà. I la Vall ho ha fet. Hem demostrat que som una ciutat solidària, forta i resilient. Que sabem estar junts quan més falta fa. I que també sabem tornar a alçar-nos i continuar caminant.
Per això, quan mire hui la piscina plena de gent, no veig només una piscina. Veig el resultat d’un camí. Veig d’on veníem i on som ara. Veig una ciutat que ha recuperat confiança i que ja no vol tornar a aquella etapa en què els seus problemes definien la seua reputació.
El PSPV-PSOE ha demostrat durant estos onze anys que és la ferramenta més útil per transformar la Vall d’Uixó
El PSPV-PSOE ha demostrat durant estos onze anys que és la ferramenta més útil per transformar la Vall d’Uixó. Amb treball, amb gestió, amb estabilitat i amb una idea clara de ciutat.
I, sobretot, ha arribat per recordar-nos una cosa: quan una ciutat recupera la capacitat de somiar, planificar i fer realitat allò que necessita, també recupera la confiança en ella mateixa.
Esta és la Vall que mereixem.
I esta és la Vall que estem construint.
*Tania Baños és alcaldessa de la Vall d’Uixó
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