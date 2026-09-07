Una vuelta al cole más inclusiva

La vuelta al cole es un momento muy especial. Vuelven las mochilas, los nervios del primer día, los reencuentros y las ilusiones de cientos de familias que confían cada mañana lo que más quieren a nuestros centros educativos. Este 9 de septiembre, además, Onda vuelve al cole siendo una ciudad más inclusiva.

Y este curso lo hacemos con una muy buena noticia. La nueva Unidad Específica en Centro Ordinario (UECO) del IES Serra d’Espadà abrirá sus puertas coincidiendo con el inicio del curso. Detrás de este nuevo recurso hay, sobre todo, familias. Familias que querían que sus hijos pudieran continuar su formación en Onda, cerca de casa, de su entorno y de los suyos, con todos los recursos y apoyos que necesitan.

Les escuchamos y nos comprometimos a estar a su lado. Hoy podemos decir que ese compromiso se ha cumplido y que la nueva aula ya es una realidad. Con esta nueva unidad, Onda contará ya con cuatro aulas UECO en los colegios Miralcamp y Mestre Caballero y en los institutos El Torrelló y Serra d’Espadà. Cuatro aulas que ofrecen oportunidades, inclusión y tranquilidad para muchas familias y que permiten a nuestro alumnado seguir creciendo y avanzando en su proyecto educativo sin tener que salir de Onda.

Este nuevo paso responde a una idea que tenemos muy clara: el modelo educativo que queremos para Onda pasa por una educación que acompañe a cada alumno

Este nuevo paso responde a una idea que tenemos muy clara: el modelo educativo que queremos para Onda pasa por una educación que acompañe a cada alumno según sus necesidades, que ofrezca a todas las familias las mejores oportunidades posibles y que no deje a nadie atrás. Para conseguirlo, hemos trabajado de la mano de nuestros centros educativos y hemos solicitado los recursos que Onda necesita. Así lo hemos hecho y así seguiremos haciéndolo.

La nueva aula UECO se suma a otras iniciativas municipales dirigidas a favorecer una educación inclusiva, entre ellas el servicio de terapia ocupacional en los centros educativos, el apoyo al profesorado terapéutico, los programas de Formación Básica Cualificada Adaptada y el Estiu Jove Inclusiu.

Todas ellas comparten un mismo objetivo: queremos una Onda en la que cada niño encuentre las oportunidades que necesita para crecer, aprender y construir su futuro. Un objetivo que solo podemos alcanzar desde la escucha activa, trabajando de la mano de la comunidad educativa y colaborando entre administraciones.

Por eso, este 9 de septiembre empieza un nuevo curso con más oportunidades y avanzando hacia una Onda cada vez más inclusiva.

¡Feliz vuelta al cole!

*Carmina Ballester es alcaldesa de Onda