Benicàssim con Ceuta

El pasado miércoles, en Benicàssim, una multitud de personas salieron a la calle para sumarse a la concentración promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias en todos los ayuntamientos de España, y lo hicieron para unirse en una sola voz y trasladar a los ceutís un mensaje claro: que no están solos. Porque hay momentos en los que las diferencias políticas o ideológicas deben quedar en un segundo plano para recordar aquello que nos une, como que formamos parte de una España plural, diversa y solidaria, que construimos cada día desde nuestros pueblos y ciudades. Y este, sin duda alguna, es uno de esos momentos.

Como alcaldesa de Benicàssim me enorgullece saber que mi pueblo es solidario y comprometido y que, una vez más, el pasado día 2, Día de Ceuta, volvió a demostrarlo, porque la respuesta de nuestros vecinos y vecinas fue realmente clamorosa y fueron cientos las personas que llenaron las puertas del Ayuntamiento y sus alrededores, para expresar su apoyo y solidaridad con toda la población ceutí y para dejar claro que lo sucedido allí, no es únicamente un asunto de los ceutís, sino que es una realidad que nos afecta y nos interpela a todos como país.

Lo que ha vivido Ceuta desde la entrada masiva e irregular de miles de personas por su frontera los días 30 y 31 de julio merece una reflexión serena y responsable, porque una situación de estas características ha obligado a una ciudad, con recursos necesariamente limitados, a afrontar en muy poco espacio de tiempo, una presión extraordinaria que ha tensionado sus recursos, ha desbordado sus servicios públicos y ha alterado la convivencia y la vida cotidiana de sus vecinos, al tiempo que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta y coordinación de todas las administraciones.

Ceuta ha tenido que hacer frente a una situación excepcional, que no puede analizarse únicamente desde la urgencia del momento, sino que también debe hacerse desde el punto de las consecuencias sociales, económicas, de convivencia y desde la necesidad de garantizar la seguridad, atender adecuadamente a quienes lo necesitan y recuperar cuanto antes la normalidad.

Pero, además, la frontera de Ceuta es una frontera española y, al mismo tiempo, una frontera exterior de la Unión Europea, por lo que lo sucedido allí no puede entenderse como un problema exclusivamente local. Lo que ocurre en Ceuta nos afecta a todos, porque hablamos de la seguridad de nuestras fronteras, del cumplimiento de la ley y, sobre todo, de la garantía de la convivencia, pero también hablamos de la responsabilidad de España y de Europa, ante una situación que exige respuestas eficaces, coordinadas a la altura de su complejidad.

Y hablamos también de una ciudad que ha hecho de sus distintas culturas y religiones una de sus señas de identidad, una realidad que merece ser protegida especialmente en momentos de tensión. Por eso, garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley debe ir siempre acompañado de responsabilidad, respeto a la dignidad de las personas y defensa de un modelo pacífico de convivencia, que Ceuta ha sabido construir durante décadas. Y es, precisamente, ese modelo el que se está viendo en riesgo y por lo que resulta, aún más importante, proteger a Ceuta en momentos como este.

Porque la permanencia de estos miles de personas en la ciudad está suponiendo un esfuerzo extraordinario, que precisa de recursos suficientes para asistirles dignamente y que permita recuperar la normal convivencia.

Una normalidad que se concreta en cuestiones tan cotidianas como es poder acudir al centro de salud; en que los servicios sociales respondan a las necesidades de la ciudadanía; en que las familias puedan organizar su día a día, y en que los niños y jóvenes comiencen el curso escolar con las condiciones y garantías que merecen para desarrollar su futuro académico.

La responsabilidad de España

Por eso, la respuesta debe ser una respuesta de Estado, y el Gobierno de España no puede mirar hacia otro lado, ante una situación que se alarga en el tiempo y que supera con mucho los recursos y posibilidades de una ciudad. Por ello debe intervenir, garantizando la seguridad y el control efectivo de la frontera, y actuar poniendo a disposición de la ciudad los recursos económicos necesarios y los medios materiales, técnicos y humanos que se precise, pero también lo debe hacer con una política exterior capaz de defender con firmeza los intereses de España. Porque la solidaridad y la humanidad no están reñidas con el cumplimiento de la ley, muy al contrario, una sociedad democrática debe ser capaz de conjugar ambas cosas y esto es que desde Benicàssim, junto a tantos municipios de España, hemos querido expresar nuestro apoyo. Porque cuando una parte de España afronta una dificultad extraordinaria, el resto no podemos permanecer indiferentes.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora