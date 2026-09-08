Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
El corporativisme gregari
Un axioma diu que llops entre llops no es mosseguen. El corporativisme, utilitzat durant el franquisme, encara és més arrelat que el ficus de la plaça Maria Agustina. Descriu a un grup professional, que protegís els interessos dels seus propis membres per damunt de l’interés general. Ser gregari (del ramat) és agrupar-se amb altres de la seua mateixa espècie. El que practiquen alguns sindicats de cossos policials, associacions i institucions judicials, podríem dir-ne corporativisme gregari puix envolten de silencis, boires i retards els actes negligents o il·legals dels seus membres, emmurallant-los amb una impunitat escandalosa. Ser policia o guàrdia civil se suposa que inclou assignatures on els ensenyen habilitats de comunicació, gestió de crisis i control pacífic de la violència.
El policia que va empentar a la manifestant a València i li va produir ferides; els que actuaren contra persones indefenses en la votació del procés; l’actuació dels policies a Elx, apallissant a un menor, entre altres, potser van oblidar les lliçons professionals. La UDEF va inventar comptes d’un ciutadà a Suïssa per incriminar-lo; el recent judici de la Kitchen va provar l’existència d’una policia patriòtica que feia investigacions en benefici del PP. Les característiques essencials de l’ofici de jutge, són: imparcialitat, objectivitat, professionalitat i ètica.
Tanmateix, jutges com García Castellón, exonerant la cúpula del PP en els casos Púnica i Kitchen per corrupció; Peinado, en la persecució desproporcionada i obsessiva de B. Gómez, per ser l’esposa del president del govern; Marchena i els jutges de la sala segona del TS, amb la persecució de la dissidència política, tal com ho confirmen les recents sentències del TJUE i el TEDH, on es van inventar allò de la violència ambiental i els que es manifestaren amb les togues a la porta dels jutjats, sembla que actuaren per la dèria contra polítics contraris a la seua ideologia. Tot ha quedat impune. Ningú ha controlat les seues desproporcionades i desficaciades resolucions i actuacions, que confirmen el seu vessant ideològic. De fet, diuen que quan un pallasso entra en un palau no es converteix en rei, el palau es transforma en un circ amb pudor de naftalina.
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