Opinión | LA RÚBRICA
La presidenta dels universitaris
Esta setmana comencen les classes a la UJI i en moltes cases tornen a fer números. De primeres, una habitació a Castelló pot costar ja 350 o 400 euros al mes, prop de 4.000 euros per curs, als quals cal sumar les despeses de menjar, llibres o transport. Estudiar no és gens barat.
Per als joves de l’interior encara és més complicat. Si volen estudiar a l’UJI, no tenen cap altra opció que viure fora de casa. I si fa uns anys una habitació podia costar uns 150 euros, hui supera fàcilment el doble. Amb estes xifres, hi ha famílies que arriben, fins i tot, a replantejar-se quina carrera poden permetre’s. El problema del lloguer no ha aparegut ara del no-res. Fa anys que els preus pugen i la Generalitat no ha fet res per a frenar-los. Per això dic que el PP s’ha convertit en un enemic dels universitaris. No perquè una administració puga resoldre-ho tot, sinó perquè davant d’un problema tan clar fan com si això no anara amb ells. Només cal vore que Begoña Carrasco continua sense sol·licitar la declaració de Castelló com a zona tensionada per a abaixar els preus.
Per sort, el Govern d’Espanya està on ha d’estar: amb més beques que mai, ajudes al transport i 4,4 milions d’euros per a construir a l’UJI 150 allotjaments assequibles. Diana Morant sap perfectament què necessita la universitat perquè hui està al capdavant del Ministeri d’Universitats. El que volem és molt senzill, acabar amb el passotisme del PP i que demà porte eixa mateixa mirada a la Generalitat com a presidenta dels universitaris valencians. Així aconseguirem que cap jove deixe d’estudiar allò que vol per falta de diners.
Secretària d'Organització del PSPV-PSOE de Castelló
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