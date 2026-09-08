Opinión | PECES DE CIUDAD
Regreso a una realidad no deseada
La imagen del día será la de las niñas y niños regresando a sus colegios. Comienza el calendario escolar y ya todo vuelve a su lugar correspondiente. Este día nos devuelve de lleno a la rutina urbana de una ciudad que, por cierto, ya no se vacía como pasaba hace años. Hay vida bajo la canícula de julio y agosto. Castelló ha sumado miles de nuevos habitantes que no veranean a escasos kilómetros, que no tienen pueblos a los que acudir, que no tienen vacaciones. Las y los vecinos migrantes han venido para quedarse entre nosotros.
Y hoy también forman parte de la imagen infantil de los más pequeños regresando a las aulas. Comienza un nuevo curso escolar arrastrando los problemas y deficiencias que el Consell ha pausado por las vacaciones. Todo sigue igual, continuarán las reivindicaciones, y el profesorado, toreado por la autoridad competente, volverá a seguir defendiendo sus derechos.
La Generalitat no ha hecho los deberes, no ha aportado soluciones ni compromisos definitivos, sus decisiones, además, en los contenidos docentes, son muy cuestionadas y la politización de las aulas es inadmisible. Comienza un nuevo curso marcado por la incertidumbre y el pasotismo institucional. Un nuevo curso marcado también por la subida de precios, sumando las dificultades de la cuesta de septiembre. Y un nuevo curso en plena ola de calor, de noches infernales y días asfixiantes, con unas aulas sin climatización, con unos centros escolares sin refugios climáticos.
La comunidad escolar volverá a tomar las riendas de las protestas frente a un gobierno de la derecha y su ultraderecha que han mostrado escaso interés en una de sus grandes competencias, la educación. Regreso al cole y a una realidad castigada por la incompetencia institucional.
Periodista
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