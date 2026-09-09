Los pueblos de Castellón han demostrado siempre una gran solidaridad. Con la dana de octubre del 24 en Valencia. Con el terremoto de Venezuela y con el de Colombia de este año. Nos hemos volcado. Somos así. Ahora tocaba la solidaridad con Ceuta y las calles se han llenado de banderas: la constitucional abundaba; la de Franco salpicaba el paisaje; y la de la Cruz de San Andrés (qué miedo me dan las cruces en banderas, me recuerdan a las gamadas) también se veían «florecer».

Sin embargo, a los demás arranques de solidaridad, no he visto ningún punto de recogida de comida y enseres de abrigo. Ni tampoco una mísera cuenta corriente en la que se recojan donativos. Ni para los ceutíes abandonados ni para los abandonados en Ceuta que no los quieren en ningún país. Es una solidaridad extraña con la bandera al cuello y eslogan de «Pedro Sánchez, hijo de puta». Ni un grito contra Mohamed VI. Pero sí mucho coro contra el moro. Sin tener en cuenta que, de los 83.500 españoles de Ceuta, 36.000 son musulmanes (moros) y tan españoles como cualquiera de la Plana Baixa, Castelló o del Baix Maestrat. En fin, todo mi apoyo a Todos los compatriotas de Ceuta.

Mi solidaridad con los pobres desgraciados que se han tenido que andar medio mundo con peligros y mafias, con los que han tenido que huir atravesando el desierto del Sahara y a los que huyen del hermano alauita de nuestro rey. Decidme dónde está la cuenta corriente para demostrar mi solidaridad y me pondré la bandera (constitucional) de pañoleta y haré el donativo.

Urbanista