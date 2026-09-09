Hacer que las cosas pasen

Hay dos maneras de entender la política. Una consiste en dejar que pasen los días. La otra exige tomar decisiones, asumir responsabilidades, anticiparse, defender lo que es justo y trabajar para transformar la realidad. Desde que asumí la Presidencia de la Diputación tuve claro cuál debía ser nuestro camino: esta institución está para que pasen cosas, no para que pasen los días.

Y eso significa liderazgo. Liderazgo para estar al lado de los 135 municipios. Liderazgo para defender los intereses de nuestra provincia allí donde sea necesario. Liderazgo para exigir inversiones y recursos a otras administraciones. Y liderazgo también para construir, desde nuestros pueblos, la provincia que queremos dejar a las próximas generaciones.

Gobernamos con los pies en la tierra, pero con luces largas. Porque nuestro trabajo debe resolver las necesidades de hoy y preparar la provincia de mañana.

Durante estos tres años hemos puesto las bases de ese proyecto de provincia. Y cada decisión ha comenzado siempre en el mismo lugar: nuestros vecinos y municipios. Pensando especialmente en los más pequeños, porque quienes viven en ellos deben disponer de las mismas oportunidades y servicios que quienes viven en las grandes ciudades.

La Diputación tiene sentido precisamente porque llega donde otros no llegan. Por eso hemos reforzado como nunca la cooperación municipal. En apenas tres años hemos puesto a disposición de los ayuntamientos más de 116 millones de euros entre el Plan Impulsa y el Fondo de Cooperación, 7,5 millones más que en toda la legislatura anterior. A ello sumamos 9,5 millones en convenios singulares que han permitido actuar en más de 74 municipios.

Pero gobernar no consiste únicamente en aumentar presupuestos. Consiste en escuchar y ofrecer respuestas nuevas a problemas reales. Así han nacido líneas que antes no existían como los guardas rurales, el transporte a demanda, el derribo de edificios municipales, las actuaciones en el medio natural o el bienestar animal, entre otras. Y hemos creado una línea específica para actuar ante emergencias porque, cuando nuestros pueblos nos necesitan, la Diputación tiene que ser la primera en responder.

Y seguimos dando pasos adelante. El Plan de Cámaras llevará sistemas de control de tráfico a los accesos de 115 municipios menores de 5.000 habitantes con una inversión de 4,4 millones. El Plan Extraordinario Més Esport pone más de 12 millones a disposición de los ayuntamientos para mejorar instalaciones deportivas. Y el nuevo Plan de Travesías, dotado inicialmente con 7 millones, permitirá actuar en 64 municipios.

Todo ello responde a una misma filosofía: convertir recursos públicos en oportunidades y calidad de vida. Lo estamos haciendo también en políticas sociales. Hemos aumentado un 20% los recursos destinados a Bienestar Social. Hemos reforzado la Escola Matinera, las Unidades de Conciliación Familiar y el Servicio de Autonomía Personal. Y hemos conseguido que, por primera vez, Menjar a Casa sea gratuito para todas las personas usuarias.

Pero si existe un ámbito que ejemplifica especialmente nuestra voluntad de transformar la provincia es el agua. Esta está siendo la legislatura del agua. En tres años hemos destinado más de 60 millones a actuaciones hídricas y de depuración. Hemos impulsado nuevas depuradoras, reforzado las ayudas de abastecimiento de agua potable y creado el Consorcio Provincial de Aguas. Porque garantizar agua a nuestros pueblos es garantizar futuro.

Y futuro significa también conexión. Por eso estamos realizando un esfuerzo sin precedentes en carreteras. Frente a los 24,4 millones invertidos durante la legislatura anterior, alcanzaremos los 49,7 millones al finalizar esta. Carreteras que unen pueblos, pero que sobre todo conectan personas, empresas, servicios y oportunidades.

A todo ello añadimos nuestra apuesta por el patrimonio, la cultura, el turismo y el deporte; por un modelo turístico de mayor valor añadido apoyado en el interior, la gastronomía, los festivales y el cicloturismo; y por grandes acontecimientos deportivos capaces de proyectar la provincia dentro y fuera de nuestras fronteras, como La Vuelta.

Y existe una responsabilidad todavía más importante: proteger. Por eso hemos reforzado el Consorcio Provincial de Bomberos con la mayor incorporación de personal de su historia reciente y cerca de seis millones destinados a modernizar vehículos, maquinaria, comunicaciones y equipos. Hemos creado nuevas brigadas forestales y construido seis helisuperficies.

Todo esto demuestra que Castellón ha dejado de esperar. Nos queda mucho por hacer. Lo haremos con la misma pasión, la misma fuerza y el mismo orgullo con los que comenzamos esta etapa. Porque liderar no es ocupar un puesto. Liderar es decidir, reivindicar, trabajar y cumplir.

Y, sobre todo, hacer que las cosas pasen.

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón