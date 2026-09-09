La emoción de esta Misericòrdia

Durante estos días, nuestras calles se llenan de vida y alegría. Sin embargo, entre toda la programación, hay momentos que trascienden la mera celebración para tocar lo más profundo de nuestras raíces y emocionarnos.Hablar de las Fiestas de la Misericordia 2026 será hablar de dos pasajes que han condensado con perfecta precisión la esencia de lo que es nuestra fiesta, y estos han sido sin ninguna duda el 50 aniversario de la Comisión del Toro y los actos en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Misericordia.

Esta semana el mundo taurino burrianense escribió una página imborrable. Medio siglo de pasión y esfuerzo al servicio de nuestras tradiciones merecía un homenaje a la altura. La sorpresa mantenida en absoluto secreto fue la imponente escultura de Juan Poré (un toro bravo que simboliza fuerza, valentía y continuidad) quedará para siempre frente a los antiguos corrales de la Merced como un monumento a nuestra historia. Pero si algo marcó esa jornada fue el emotivo minuto de silencio rendido a la memoria del cirujano burrianense Gustavo Traver Martínez. En el recuerdo queda un hombre y vecino admirable, pionero en la seguridad taurina e impulsor de la unidad médica móvil en nuestra ciudad. Nos dijo adiós en una efeméride taurina marcada por la posterior exhibición del astado ‘Tutor’ de Garcigrande dejándonos a todos los asistentes verdaderamente emocionados.

Y cómo no podía ser de otra forma, los solemnes actos del día de ayer, nos han recordado el verdadero sentido de nuestras fiestas patronales. La solemnidad de la misa en la Basílica de El Salvador y la devoción de la procesión de la tarde son el pilar sobre el que se fundamenta la Misericòrdia. Ver a nuestra patrona recorrer el centro histórico, a hombros de nuestros vecinos (este año con la emotiva participación de miembros de la comisión del toro), reitera que la fe y la tradición caminan juntas y las transmitimos con fervor a las siguientes generaciones.

En el ecuador de nuestras fiestas patronales, Burriana está demostrando la pasión de una ciudad orgullosa de compartir sus tradiciones, su historia y su fiesta. Un sentimiento para mantener vivas nuestras señas de identidad que, en esta edición tan especial, permanecerán para siempre en el corazón de todos los burrianenses.

Alcalde de Burriana