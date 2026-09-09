La Historia no pertenece a la izquierda

La izquierda española no es capaz de aplicar un torniquete a las héridas. Quizás la lacra peor que puede sufrir una nación es una guerra civil. En la nuestra murieron españoles de todos los bandos. Miles de familias sufrieron la pérdida de algún ser querido. Al hilo de un artículo publicado en este mismo periódico el lunes, me veo obligado a poner las cosas en su sitio a sabiendas de que es muy difícil hacerlo en tan pocas líneas.

En Castellón tenemos un ejemplo que no podemos olvidar y del que estos días se cumplen 90 años. Durante los primeros meses de la guerra, la persecución religiosa fue sencillamente brutal. Actas y más actas lo atestiguan. Fernandina Besalduch, religiosa de Nuestra Señora de la Consolación, fue asesinada en Benicàssim. Purificación Sales fue detenida, herida de bala en su propia casa y asesinada en Albocàsser mientras defendía su virginidad. Esto no lo verán escrito por pseudoeruditos académicos de memoria selectiva.

Me niego a aceptar que recordar a estas víctimas implique olvidar a otras. Lo verdaderamente injusto es imponer una historia viciada, partidista y construida desde el rencor. Además, el relator del artículo al que me refiero, lo pone en primera persona. Como si él o yo hubiéramos vivido aquellos terribles momentos.

Vox ha llegado también para dar esta batalla cultural que, otros, por buenismo mal entendido, han abandonado. No vaya a ser que sangren las heridas de una hemorragia que la izquierda no quiere taponar. Y es que si ponemos en relación la secular historia de España con la de la mayoría de países europeos, lo bueno supera con creces a lo malo. Y eso sí merece exaltación.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón