Prensa bajo control

El Ministerio del Interior nos ofrece en bandeja de plata la posibilidad de conocer a los periodistas apesebrados, gracias a un dossier propio de la antigua Stasi, policía secreta de la desaparecida Alemania comunista. Vomitivo cuanto hemos conocido ayer por la mañana. La oficina de Comunicación de Marlaska elaboró un vasto informe etiquetando a centenares de informadores por sus supuestas tendencias políticas. Culminada en 2024 con ocasión de la aprobación de la Ley de Amnistía, la manufactura va en sintonía con el argumentario del Movimiento Sanchista. El otro día aseguré que el aparato propagandístico de Pedro deja a Goebbels como un mero aficionado.

De tal guisa, desde el departamento implicado en semejante trapacería antidemocrática tienen el cuajo de soltar dos estupideces: que Marlaska no sabía nada al respecto y que (excusatio non petita, accusatio manifesta) el siniestro fichero no se utilizó para condicionar el reparto de publicidad institucional ni para tomar represalias contra periodistas en función de las opiniones que aparecían reflejadas. Por muy acostumbrados que podamos estar al constante insulto a la inteligencia de los españoles desde el Gobierno Frankenstein, este asunto y la justificación oficial sobrepasan todo Rubicón de ética democrática situándolo en una definición de palabra gruesa. Una canallada que debe tener la justa respuesta desde los resortes del imperio de la Ley refrendados por la Constitución del 78, cuyo artículo 20 es meridiano en la protección de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la información y a la creación literaria o artística. Cuando estas líneas salgan a la luz contaremos con más evidencias de la nueva satrapía de cuño sanchista. Mientras escribo, advierto que las fichas de los periodistas están completadas con material gráfico y anotaciones del siguiente tenor: «apoya al Gobierno; afín al PSOE; extrema derecha; periodista polémico». Y todo ello fruto de un ingente trabajo de seguimiento y valoración sesgada a profesionales de medios, columnistas, directores y representantes de organizaciones profesionales tales como FAPE, APM y la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Intolerable actuación que, en España, nos retrotrae al recuerdo de la tristemente famosa Brigada Político-Social del franquismo. Esto sí es puro fango. Para escarnio ciudadano dicen que Marlaska ignoraba el dossier. Es la práctica habitual de quienes reparten el carné de demócrata y señalan de fascistas a aquellos que no les bailan el agua. El asunto resulta de la máxima gravedad, un atentado al Estado de derecho, vulnerando los preceptos fundamentales de una democracia consolidada.

Mientras, el presidente del Gobierno sigue sin cejar de abogar en defensa de la igualdad, el respeto y la pluralidad, en el infinito ejercicio de cinismo trolero imposible de ocultar bajo su maquillaje. El escándalo desvelado en la Oficina de Comunicación de Interior, exige una minuciosa investigación desde el poder judicial y la asunción de responsabilidades. De inmediato, Pedro Sánchez y Marlaska deben dar una explicación en el Congreso.

Periodista y escritor