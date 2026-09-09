Opinión | AL DIA
Tot torna i ....
Això va dir el poeta Tot torna i és més trist... Que tot es repeteix d’una manera o una altra, disfressat en rissa o amagat entre tristors sembla evident. Resulta cert que després del temps que sol ser de vacances, a la tornada, veiem coses repetides.
Els cicles de la vida, tan reconfortants, ens serveixen millor o pitjor per a fer-nos creure que la cosa seguirà igual com abans. El fet però és que tant si l’estiu ha estat una cosa profitosa o una de negativa, en tornar volem que tot lluïsca un poc més net, més agradable i lluminós. Però passarem avall i la vida continuarà sense la nostra voluntat ni desig. El que sí que trobarem és la repetició en augmentatiu de dades i números que ens volen fer pensar que tot tira pel millor dels camins.
Però finalment ens passarà tal i com ha fet des de sempre el deu Janus. Mirarem cap a endavant i recordarem el passat. I amb eixa mirada es podrà comprovar com els humans repetim i repetim.
Els d’una banda política consideraran que tot ha estat millor, més turistes, més moviment... mentre que els de l’altra banda afirmaran que no, que no. Que tot està pitjor i que ací i allà hi ha tal o qual cosa que no sura... Els optimistes, en aquests temps poca gent, voran un entorn agradable i beneficiós. Per als que ho veuen negre tots serà gris o fins i tot funest. Mentre, Janus, la història en definitiva, seguirà el seu camí independentment de nosaltres. Però sí marcada per nosaltres els humans. Per decisions preses sobre les que no tenim opció d’actuar, per poders amagats que es beneficien dels nostres treballs per a major benefici seu. El que sí que depèn de nosaltres és el nostre entorn.
El personal, familiar i social. I és ací on podem fer alguna cosa i evitar que el futur, fins i tot el més immediat, el de demà mateix, siga com a mínim un poc més amable i suau.
Si Janus és el deu dels inicis, de les portes, del temps i els ponts intentem seguir-lo assumint que estem de pas. I que davant tanta violència implícita o expressa que ronda en el discurs social, siguem com ell un pont i una eixida. I la tornada no es convertisca en alguna cosa pitjor que el passat.
Sociòleg i traductor
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