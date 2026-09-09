Leer la prensa o ver las noticias de televisión es, la mayor parte de las veces, deprimente: catástrofes, asesinatos, mala gente, etc. Parece que las buenas noticias se esfuman. Y, sin embargo, no es así.

Hace casi un par de años me llamaron a casa para ver cómo estaba de salud; había tenido un ligero bajón, pero no sé cómo se enteraron. Unos días después vinieron a verme dos señoras y me explicaron el objetivo de su interés. Eran visitadoras de una parroquia castellonense y atendían o conversaban con gente mayor, como también era mi caso, o que salía poco de casa. Desde entonces, se repiten las visitas.

Luego me entero de que esto es más habitual de lo que yo creía. Y del más conocido papel que desempeña Cáritas o alguna oenegé. Y gente que, tras su tarea cotidiana, dedica un tiempo al cuidado de los demás. No tóer mundo é güeno, como dice el refrán, ni tampoco é malo como afirma alguno poco informado. De todo hay en la Viña del Señor. Pero parece que lo más vendible es lo malo. Faltan buenos vendedores. Y, sin embargo, como dicen los gallegos «haberlos, haylos». No faltarían ejemplos en nuestra sociedad y en los distintos ámbitos. El problema es encontrarlos y valorarlos, pero para ello es necesario buscarlos. Muchas cosas no es que no se ven: es que no se miran o no se quieren mirar. Los medios ayudan a esta pobre visión, aunque, en otros aspectos nos alertan sobre la realidad, sesgada, a veces, por las diversas perspectivas y la fuerza social que implica.

Es este un asunto que debiera concernir a todos para intentar hacer un mundo mejor y más justo, pues lo que no se ve hay que mirarlo y no rehuirlo. De lo contrario el problema nunca se resolverá. Resulta obvio, pero, por desgracia, infrecuente.

Profesor y Valencià de l'Any 2025