Alarmas del informe PISA

El último Informe PISA de la OCDE ha sacudido los cimientos de la educación. España ha registrado el peor resultado de su historia, marcando un desplome que la sitúa a la cola de Europa y por debajo de la media de los países avanzados. Muchos países han empeorado, lo que evidencia factores comunes en la bajada, pero la caída de España indica que tenemos problemas propios. La alarma no salta solo por la pérdida de puestos en el ránking, sino por el paulatino deterioro de las facultades analíticas fundamentales para el aprendizaje cotidiano y por tres datos: respeto al anterior informe, en España ha bajado más de un 15% la implicación y apoyo de las familias, ha crecido un 18% el absentismo escolar y ha aumentado un 22% la percepción de escasez de recursos humanos y materiales.

El diagnóstico de la OCDE apunta como causas a la conjunción de transformaciones sociales, hábitos tecnológicos y fisuras del sistema docente. En primer lugar, PISA constata un aumento notable de los lectores apresurados: estudiantes que procesan la información de manera rápida pero imprecisa, incapaces de profundizar en textos largos, sintetizar ideas complejas o evaluar la credibilidad de una fuente. Cuando falla la lectura, falla todo lo demás.

A esto se suma la irrupción omnipresente de los dispositivos móviles. El uso abusivo y poco guiado de pantallas ha dinamitado la capacidad de atención sostenida. Las dinámicas del scrolling infinito y del hiperestímulo constante son contrarias a la paciencia que exigen el estudio disciplinado y la lectura reposada. La IA, que en un segundo sintetiza textos sin esfuerzo, echa más leña al fuego.

Por último, los expertos señalan la inestabilidad de las reformas educativas en España (ocho desde 1980 con solo entre 4 y 7 años de vigencia), un vaivén legislativo que genera desconcierto en las aulas, saturación burocrática en el profesorado y una relajación de la exigencia. Además, no se ha dotado del refuerzo de recursos necesario para compensar la diversidad en el aula.

La reversión de esta tendencia exige un pacto de Estado por la educación que priorice medidas como: 1. Plan de choque de comprensión lectora: Reinstaurar el hábito de la lectura continuada en papel desde Primaria, fomentando el pensamiento crítico. 2. Uso racional de la tecnología: Reorientar el uso de tablets y ordenadores hacia aplicaciones pedagógicas. 3. Integración de la IA: Debe enseñarse cómo utilizar la IA para que su uso sume y no reste, como sucede ahora. 4. Refuerzo de plantillas: Reducir el número de alumnos por aula e incorporar profesorado de apoyo para una atención adecuada al alumnado con mayor rezago. 5. Prestigio y formación docente: Dotar al profesorado de más autonomía, estabilidad regulatoria y herramientas metodológicas actualizadas. 6. Las familias deben ser parte del proceso educativo: no pueden abandonar el interés por lo que hacen sus hijos en las aulas.

España se juega su competitividad y equidad social en las aulas. El Informe PISA no es un reproche, es un espejo. Reaccionar al aviso antes de que sea demasiado tarde es la única opción razonable. En ello nos jugamos el futuro.

Escritor y catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial