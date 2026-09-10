Avisos desde dentro

Cuando alguien abandona una empresa como Anthropic alegando que no quiere seguir participando en la carrera hacia sistemas de inteligencia artificial cada vez más difíciles de controlar, conviene no quedarse solo con el titular más alarmante. También conviene mirar hacia el uso cercano y cotidiano de la IA, donde quizá el riesgo no sea una amenaza de ciencia ficción, sino una irresponsabilidad normalizada.Jacob Coxon, investigador que ha trabajado desarrollando ChatGPT o Claude, ha dejado la compañía alertando de los riesgos de avanzar hacia modelos más potentes sin suficiente seguridad o regulación. Puede discutirse el grado de alarma, pero resulta difícil ignorar que estos avisos empiezan a venir de quienes han estado dentro de los laboratorios que están construyendo la tecnología.

Pero la responsabilidad en la IA no empieza solo en quienes entrenan modelos frontera. Empieza también en cada empresa, institución o profesional que la incorpora a sus procesos sin preguntarse lo suficiente qué datos entrega o qué decisiones delega. Quienes estamos a este lado de la IA también podemos contribuir al problema cuando la usamos sin criterio. Basta con subir información sensible a una herramienta sin garantías, automatizar respuestas a clientes sin supervisión, generar contenidos sin revisar, producir imágenes engañosas o dejar que un sistema tome decisiones que nadie en la organización entiende del todo.

La IA permite hacer más, más rápido y con menos barreras. Pero precisamente por eso necesita más criterio, supervisión y responsabilidad humana. Cuanto más fácil resulta usar una tecnología, más necesario se vuelve pensar antes de usarla. Debemos imaginar qué podemos hacer con IA, pero es igual de importante decidir qué no deberíamos delegar, qué límites queremos fijar o qué datos no conviene entregar. Los grandes debates sobre la IA suelen parecer lejanos, reservados a laboratorios o gobiernos. Pero una parte importante de la seguridad empieza en usos más modestos, los que hacemos todos. También ahí se decide qué tipo de inteligencia artificial estamos construyendo.

Presidente del colegio de Publicidad y RRPP de la CV