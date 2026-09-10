Opinión | LA RÚBRICA
Crítica argumentada
Quan vaig anunciar que no tornaria a ser el candidat a l’alcaldia de Castelló, en l’anàlisi del Mediterráneo em van definir com un polític que fa «crítica argumentada». I la veritat, en els temps de la polarització, l’insult, el mem, el zasca i la simplificació, que em diguen que faig crítica argumentada és, per a mi, un dels majors compliments que em poden fer.
I no és que jo no siga partidari d’un bon debat, d’una bona rèplica o de deixar-me portar per la indignació. Senzillament, soc dels que creuen que la política està ací per a servir les persones, que són les que han d’estar en el centre de la nostra acció, i que és la ferramenta per afrontar els reptes que tenim com a societat. I això implica transformar, millorar, construir i reflexionar. I tot això necessita pedagogia i arguments. No ens equivoquem.
Aquest mes de maig, i també al juny, el professorat ens va donar una lliçó de dignitat amb la vaga indefinida. Però algú creu que, si no s’hagueren armat d’arguments i hagueren fet molta pedagogia entre els mateixos docents i les famílies, hauria tingut l’èxit que va tindre? Evidentment, una mobilització així no ix per casualitat. Darrere hi ha el treball i també la raó d’una reivindicació justa. Soc conscient que, actualment, amb el soroll que hi ha, mantindre aquesta postura d’argumentar és quasi suïcida. Però, si no som capaços d’enfrontar-nos a una cosa tan bàsica i canviar-la, defensant la nostra ètica, difícil serà que realitzem les transformacions que necessita la societat. I compte: argumentar enfront de la polarització en cap cas vol dir no ser ferm o radical a l’hora d’enfrontar-se als propagadors de mentides i odi; vol dir, no caure en el seu parany d’insults i violència.
Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
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