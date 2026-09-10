Opinión | A FONDO
Davant del soroll, més treball
No puc començar aquest article parlant de projectes o del nou curs polític sense referir-me al que està passant aquests dies amb Diana Morant. No només perquè és la secretària general del PSPV-PSOE i una companya, sinó perquè hi ha coses que no hauríem d’acceptar com a normals.
«Eres bipolar», «eres una llepaculs», «no vals per a res», «és igual tindre’t a tu que a una granera». Són algunes de les desqualificacions que Diana ha denunciat haver rebut per part de dirigents del PP. I no parlem d’un fet aïllat. En els últims temps hem vist massa exemples d’un llenguatge despectiu, especialment contra dones socialistes, que no hauríem d’assumir com una part normal de la confrontació política. Arriba un moment en què cal dir prou.
Podem discrepar, confrontar idees i criticar amb tota la contundència que considerem necessària les decisions d’un adversari polític. Això forma part de la democràcia. Però una cosa és la crítica política i una altra molt diferent és convertir una dona que ocupa responsabilitats públiques en objecte permanent del menyspreu personal.
I, sincerament, estem cansats d’eixos comportaments de machirulos. D’eixa manera tan antiga d’entendre la política i també de relacionar-se amb una dona que parla clar, que discrepa, que té criteri propi o que ocupa espais de poder. No tot és igual, ni tot es pot justificar amb un «això és política».
El cas de Vicent Mompó és especialment preocupant. Després de dir-li a Diana que era una «llepaculs de Sánchez» i que «no valia per a res», ha afirmat que el comentari «no és per a avergonyir-se ni per a posar el crit en el cel». Fins i tot ha defensat que l’expressió és «molt nostra» i que, tal vegada, traduïda «agarra més dimensió». Com si el problema fora l’idioma i no el menyspreu. Com si una expressió deixara de ser ofensiva perquè siga habitual. No. Hi ha coses que no són una qüestió de traducció, sinó de respecte. I encara resulta més preocupant que, davant d’aquesta successió de desqualificacions, la resposta siga llevar-los importància o acusar qui les rep de victimitzar-se. Una disculpa només és creïble quan va acompanyada d’una voluntat real de rectificar. A Diana, tot el meu suport i afecte. I també el reconeixement per haver dit amb claredat que no pensa normalitzar-ho ni tolerar-ho. Perquè normalitzar determinades actituds és precisament el primer pas perquè continuen repetint-se. Però no voldria que aquestes línies es quedaren només en aquest episodi.
Darrere hi ha una reflexió molt més ampla sobre quina política volem fer i, sobretot, per a què volem fer política. Ho dic també des de la responsabilitat que assumisc com a secretari general del PSPV-PSOE de la província de Castelló. Comencem un curs polític important i ho fem amb una idea clara: construir un projecte fort, pròxim i profundament municipalista. Un partit capaç d’escoltar els nostres pobles i ciutats, de conéixer els seus problemes i de convertir eixa realitat en propostes i solucions. Tenim equips, tenim persones disposades a assumir responsabilitats i tenim al davant uns mesos fonamentals per a construir els millors projectes per als nostres municipis.
Això significa parlar de les coses que condicionen realment la vida de la gent: de l’accés a l’habitatge, de la qualitat dels serveis públics, de les oportunitats dels nostres joves, de l’activitat econòmica, dels barris i dels espais públics. En definitiva, de tot allò que determina si un poble o una ciutat avança i ofereix un futur millor a les persones que hi viuen. Els qui venim dels ajuntaments sabem que la política real té molt poc a veure amb el soroll. La gestió municipal obliga a estar cada dia a peu de carrer: buscar finançament, tramitar projectes, atendre incidències, millorar carrers, impulsar serveis i respondre a persones que esperen una solució. Eixa és la política que m’interessa. La que és útil. I per a mi, aquesta manera d’entendre-la pren forma cada dia a l’Alcora.
Acabem de deixar enrere unes Festes del Crist intenses i encetem un nou curs amb molta faena i molts projectes il·lusionants per davant. Però no comencem ara a pensar què volem fer. El full de ruta de l’Alcora està definit des de fa temps i té un nom: l’Alcora Creix. L’Alcora Creix és molt més que una suma d’obres. És una planificació de poble, una manera d’ordenar el futur i fixar prioritats. Continuarem fent passos decisius amb l’enderroc de l’antiga fàbrica Sanchis, una actuació que obrirà la porta a la transformació d’un espai clau per al futur de l’Alcora. A això se sumen els plans integrals de millora de carrers i camins i noves actuacions als polígons industrials i a la zona esportiva. I queden més coses. Moltes. Iniciatives que anirem explicant a mesura que avance el curs. El més important és que sabem on volem anar. Tenim el full de ruta i moltes ganes de continuar fent que els projectes passen del paper al carrer. Per això, davant del soroll, més treball. Davant de l’insult, més idees. I davant de la crispació, continuar avançant.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE en la provincia de Castelló
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