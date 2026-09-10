Oropesa no se detiene

El verano llega a su fin dejando en Oropesa del Mar una buena sensación, en el que Oropesa del Mar ha recibido a miles de visitantes. Personas que han elegido nuestro municipio para descansar, disfrutar de nuestras playas, pasear por nuestras calles, participar en nuestras fiestas y descubrir una tierra que, quienes estamos viviendo en la localidad durante todo el año, tenemos la suerte de llamar hogar.

Hacemos un importante esfuerzo para un municipio turístico como el nuestro. Por eso, quiero aprovechar estas líneas para agradecer la labor de los trabajadores municipales, de los cuerpos de seguridad, de los servicios sanitarios, de los comercios, de la hostelería y de todos aquellos que, desde diferentes responsabilidades, han contribuido a que nuestro pueblo haya vivido un intenso verano.

Nos adentramos en septiembre, mes que trae consigo uno de los momentos más importantes del año: la vuelta al colegio. Supone para unos el reencuentro con compañeros; para otros, el comienzo de una nueva etapa. Y para las familias, la emoción y también la responsabilidad de acompañarlos en ese camino.

Este inicio de curso tiene, además, un significado especial. La educación es una de las mejores inversiones que podemos hacer como sociedad. En nuestros centros educativos no solo se enseñan materias; allí se construyen amistades, se adquieren valores y se forman las personas que en el día de mañana tendrán en sus manos el futuro de nuestro municipio.

Este año, además, vivimos con especial satisfacción la apertura del nuevo colegio, un proyecto muy esperado que supone un paso adelante para nuestro municipio y para las familias. No ha sido sencillo llegar hasta aquí, pero el esfuerzo realizado para que el centro pudiera abrir sus puertas al inicio del curso ha merecido la pena.

Quiero haceros llegar que estamos implicados al máximo para que esté en breve en óptimas condiciones. La educación es una de las mejores inversiones que podemos hacer. Quiero desear a todo el alumnado, profesorado y familias un feliz inicio de curso. Después de un verano que nos ha llenado de vida, comenzamos el mes de septiembre con la misma ilusión y tenemos un objetivo claro: seguir trabajando para que Oropesa del Mar sea cada día un lugar mejor para vivir, disfrutar y crecer. Porque el verano se termina, pero Oropesa del Mar no se detiene.

Alcalde de Orpesa