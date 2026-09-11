Opinión | A FONDO
Avançar en educació
Hi ha dies en què una ciutat mira al futur. L’inici d’un nou curs escolar n’és un. Milers de xiquets, xiquetes i joves tornen a les aules amb il·lusions, nervis i oportunitats. I darrere de cadascun d’ells hi ha famílies, mestres i professors amb una responsabilitat enorme: ajudar-los a créixer.
Ahir vaig poder començar aquest curs al CEIP Concepción Arenal, l’escola més antiga en actiu de Vila-real, que enguany s’acosta al seu centenari. Un centre que forma part de la memòria de moltes generacions i representa una idea clara: cuidar l’educació és cuidar el futur de la nostra ciutat.
Aquest curs 2026-2027 comença a Vila-real amb 4.450 alumnes d’Infantil i Primària, 350 d’ells de nou ingrés amb tres anys, 3.100 de Secundària, 250 de Batxillerat. Darrere de les xifres hi ha projectes de vida dins d’una aula. Quan parlem d’educació, parlem d’igualtat d’oportunitats, de convivència, de talent i de la capacitat de decidir quin futur volem.
Cada setembre, quan s’obrin els centres, també s’obri una part del futur de Vila-real. Allí aprenem coneixements, però també respecte, esforç, convivència i capacitat crítica. L’educació és una eina poderosa per reduir desigualtats i perquè el lloc on naix una persona no determine fins on pot arribar.
I darrere de tot això hi ha el professorat. Mestres i professors que entren a una aula sabent que la seua tasca va molt més enllà d’explicar una assignatura. Acompanyen, escolten, orienten, detecten problemes, desperten vocacions i deixen una empremta que acompanya una persona. La qualitat d’un sistema educatiu depén del compromís, la vocació i l’esforç dels seus docents, i Vila-real té molts motius per sentir-se orgullosa dels seus.
La Concepción Arenal és un exemple de cooperació entre administracions.em executat una reforma d’aproximadament 1,2 milions d’euros, aconseguida a través del Pla Edificant de l’anterior Govern de la Generalitat. Una actuació que ha permés construir el gimnàs i realitzar millores en un edifici amb prop d’un segle de vida.
No ha sigut fàcil. Rehabilitar un edifici d’aquestes característiques és complex, encara més després d’uns anys marcats per crisis, increments dels costos de construcció i dificultats econòmiques de l’Ajuntament. Però les dificultats no poden convertir-se en una excusa per deixar d’avançar.ui el centre està en millors condicions, encara queden actuacions per fer i continuarem treballant al costat de la direcció i de tota la comunitat educativa per completar-les.
Vull agrair al director del centre, Sergi Andreu, i a tot el seu equip la seua implicació i el treball per continuar millorant l’escola. Tenim per davant un moment que serà històric: la celebració del centenari de la Concepción Arenal. Cent anys educant generacions de vila-realencs i vila-realenques mereixen ser recordats, celebrats i compartits. L’Ajuntament estarà al costat del centre perquè aquest aniversari estiga a l’altura de la seua història.
I ho hem de fer junts. L’Ajuntament assumirà la seua responsabilitat, però també necessitem que la Generalitat Valenciana incremente la inversió educativa a Vila-real. Els nostres col·legis i instituts necessiten manteniment, modernització i recursos adequats. Reivindicar aquestes inversions no és demanar cap privilegi. És defensar que els nostres xiquets i xiquetes tinguen les mateixes oportunitats i estudien en les millors condicions possibles.
Vila-real és Ciutat Educadora perquè entenem que educar va molt més enllà de l’horari lectiu. Educa una escola, però també educa una família, un club esportiu, una associació, una biblioteca, una empresa o una administració pública. Eduquem amb allò que ensenyem, però sobretot amb allò que fem i amb l’exemple que donem.
La nova Vila-real del Segle XXI necessita indústria, innovació, habitatge, infraestructures i oportunitats. Però, per damunt de tot, necessita persones preparades, lliures, crítiques, responsables i capaces de conviure. I això comença a l’escola. Cada euro que destinem a millorar un centre, cada esforç d’un docent, cada família que acompanya i cada administració que compleix amb la seua responsabilitat són una inversió en el futur col•lectiu.
Per això vull començar aquest curs donant les gràcies a tota la comunitat educativa de Vila-real. Als equips directius, al professorat, al personal dels centres, a les famílies i, especialment, a l’alumnat. Tenim molt per fer i moltes coses per millorar, però també tenim una ciutat que sap que els grans projectes només avancen quan sumem esforços.
Un nou curs és sempre una nova oportunitat. Continuem escoltant, millorant i treballant junts i juntes. Perquè quan cuidem l’educació, cuidem Vila-real. I quan Vila-real aposta per l’educació, Vila-real avança.
José Benlloch és alcalde de Vila-real
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