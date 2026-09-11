Fidel Castro tenía a la gente desnutrida, sin libertad y bajo vigilancia policial. Empero, el tipo arrastraba masas capaces de soportar alocuciones de varias horas, bajo un hipnotismo que solo el líder de la revolución cubana era capaz de transmitir. Castro pintaba la realidad a su manera y millones de acólitos eran capaces de ver volar a un burro si él así lo aseguraba. Aquí tenemos a Pedro Sánchez, otro personaje genéticamente concebido para el trampantojo y la desmesurada cara dura; avalado por la propaganda sin límite y la ceguera de una militancia de rebaño. Asombra el papelón de incondicionales dispuestos a defender lo indefendible en aras de un exacerbado culto al jefe. Entretanto, colaboran en la ruina del PSOE, que ha pasado de partido de Estado a convertirse en sectaria bandería desde el sanchismo, con visos de asalto al Estado.

En la entrevista a modo de masaje con final feliz a cargo de dos amiguetes en La 1 (denunciada por el Comité de Informativos de RTVE), el compañero Sánchez llegó a señalar al CNI como uno de los elementos clave que fallaron en la prevención del asalto a la frontera de España en Ceuta.oras después los documentos desclasificados sobre el ataque de Marruecos corroboraban la impecable labor de los servicios de información españoles, siempre defendidos por la ministra Robles. En el summum se la desvergüenza, el aparato sanchista (supongo que alentado por los dramáticos datos sobre comprensión lectora del Informe PISA) mantiene que los papeles oficiales avalan su trola. Basta de burla.

Basilio Trilles es periodista y escritor