Educar para construir futuro

Volver a ver las aulas llenas, las calles con niños y jóvenes camino de sus colegios e institutos y a las familias retomando sus rutinas nos recuerda que, desde las instituciones, nunca debemos perder de vista que la educación es una de las mejores inversiones que podemos hacer como sociedad.

Almassora está dando pasos importantes para mejorar sus espacios educativos y ofrecer más recursos a las familias.

Como alcaldesa, me siento especialmente orgullosa de comprobar que proyectos que durante mucho tiempo fueron una reivindicación hoy son una realidad o están cada vez más cerca de serlo. El nuevo IES Álvaro Falomir es, sin duda, uno de ellos y, en los próximos meses, estará completamente operativo. Una inversión global de más de 14 millones de euros que representa la mayor obra pública ejecutada hasta ahora en Almassora.

También me ilusiona especialmente el futuro de la escuela infantil San José. Su remodelación integral transformará por completo el centro y permitirá que los más pequeños dispongan de un espacio educativo acorde con lo que Almassora quiere ofrecer a sus familias.

Pero no todo son grandes obras. La educación se construye también en los pequeños detalles. Durante el verano hemos trabajado para que nuestros seis colegios públicos estén preparados para comenzar el curso en las mejores condiciones, con actuaciones de mantenimiento, limpieza, jardinería y reparación. Y, junto a la Conselleria de Educación, hemos querido dar un paso más en inclusión educativa con una tercera aula UECO, esta vez en el colegio Cardenal Cisneros.

Y, por supuesto, las familias también son una prioridad. Sabemos que septiembre supone un esfuerzo económico importante y, por eso, mantenemos el cheque escolar, dotado con 18.000 euros, y seguimos facilitando recursos como las cerca de 3.800 agendas jóvenes que llegarán este curso a nuestro alumnado.

Mi reconocimiento de manera especial a toda nuestra comunidad educativa. A los equipos directivos, al profesorado, al personal de administración y servicios, a las familias y, por supuesto, a todos los profesionales que cada día acompañan a nuestros niños y jóvenes. Su esfuerzo, dedicación y compromiso son imprescindibles.

Este nuevo curso nos plantea muchos retos, pero también nos ofrece motivos para mirar al futuro con ilusión. Almassora está creciendo y avanzando; ese crecimiento debe tener siempre a la educación como uno de sus pilares.

María Tormo es alcaldesa de Almassora