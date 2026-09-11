Opinión | LA RÚBRICA
Fum, anuncis i barracots
Fa uns mesos, en aquest mateix espai, reflexionava en «A la recerca de l’institut perdut», en referència a l’IES Crémor de Castelló. Era desembre de 2025 i ni l’alcaldessa, Begoña Carrasco, ni la Conselleria d’Educació havien avançat en la seua construcció. Només anuncis.
Avui, iniciant el curs 2026-2027, continuem exactament igual: el barri oest manté un institut en barracots i no hi ha cap notícia sobre l’inici de les obres. I no és un cas aïllat. Els conservatoris de Castelló també continuen esperant. Res de res.
Així és com el PP entén la defensa de l’educació pública? Perquè anuncis no n’han faltat. Abans d’ahir mateix l’alcaldessa, Begoña Carrasco, va prometre demanar les competències per construir un nou CEIP Bisbe Climent i rehabilitar íntegrament el Cervantes. Però, si les memòries d’aquests centres, juntament amb les del Carles Selma, Sant Agustí i Antonio Armelles, ja estaven preparades pel govern progressista anterior a l’any 2023, per quin motiu han esperat fins a l’últim any de legislatura?
La resposta pareix massa evident: estem davant d’una operació d’anuncis de cara a les eleccions de maig de 2027.
Com advertia George Orwell, el llenguatge polític pot convertir les paraules en una cortina que amaga la realitat. I ací la realitat és tossuda: barracots, projectes publicitaris i promeses d’obres per guanyar vots.
Senyors del PP, menys fum i més treball. Els xiquets i les xiquetes no necessiten promeses: necessiten escoles dignes.
José Luis Lorenz és portaveu d’Educació del PSPV en Les Corts Valencianes
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