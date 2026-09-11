PISA, una foto que no lo explica todo

El informe PISA vuelve a dejarnos en mal lugar, tanto a España como, dentro de ella, a la Comunitat Valenciana. Son datos preocupantes y sería un error restarles importancia. Pero también sería un error sacar de ellos una conclusión demasiado sencilla: que nuestro sistema educativo es peor que el de otros países o que nuestros docentes están peor preparados.

PISA mide unas determinadas competencias, en un momento concreto y sobre una población determinada. Es una fotografía en la que muchas cosas quedan fuera del encuadre. En los resultados influyen factores que no dependen directamente de la escuela, como el nivel socioeconómico y cultural de las familias, la inmigración, la segregación escolar, la repetición de curso, el entorno… No todos los alumnos llegan al aula desde el mismo punto de partida. Por eso, comparar únicamente las medias puede llevarnos a confundir resultados con causas.

Pero hay algo más que deberíamos preguntarnos. ¿Puede PISA medir la curiosidad de un adolescente? ¿Su capacidad para hacerse preguntas? ¿La imaginación? ¿La capacidad crítica? ¿El interés por la historia, la literatura o la filosofía? ¿La capacidad de escuchar, de argumentar, de comprender al que piensa de otra manera? ¿El deseo de aprender por el simple placer de descubrir algo nuevo?

La paradoja es que mientras aprendemos a medir cada vez mejor determinadas competencias, corremos el riesgo de acabar considerando importante únicamente aquello que podemos medir.

PISA es importante. Mucho. Leer bien, comprender lo que se lee, razonar, dominar las matemáticas o interpretar científicamente el mundo son herramientas fundamentales. Una sociedad cuyos jóvenes pierden estas capacidades tiene motivos para preocuparse.

Pero quizá debamos mirar también un poco más lejos. España, y la Comunitat Valenciana, cuentan con universidades públicas de buen nivel, algunas de ellas con una presencia destacada en investigación y en la formación de profesionales. Y eso debería recordarnos que la calidad de un sistema educativo no puede resumirse en una prueba realizada a los 15 años. Entre aquel adolescente que responde a las preguntas de PISA y el adulto que años después termina una carrera universitaria hay todo un proceso educativo que aquella fotografía no puede mostrar.

La educación no consiste solamente en preparar alumnos capaces de responder correctamente a una prueba, sino también en formar personas capaces de pensar, dudar, preguntar y buscar respuestas; personas que conozcan y comprendan su mundo, y que conserven la curiosidad necesaria para seguir aprendiendo cuando ya nadie les obligue a hacerlo.

PISA debería servirnos como una señal de alarma, no como una sentencia. Debemos analizar sus resultados, buscar qué estamos haciendo mal y corregirlo. Pero no buscar culpables fáciles.

La educación es demasiado compleja para explicarla con una sola cifra, pero también es demasiado importante para ignorar esa cifra. Conviene mirar la fotografía de PISA con atención. Y después, ampliar el encuadre.

Josep Gisbert es profesor de Filosofía