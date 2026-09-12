Castellón en tensión

Los alquileres de viviendas siguen disparados en Castellón. El titular publicado por Mediterráneo confirma la tendencia alarmante. La accesibilidad a la vivienda exige una actuación decidida. Para que haya accesibilidad se requiere que existan viviendas que puedan ser alquiladas o compradas con un esfuerzo máximo del 30% respecto de los ingresos de la unidad familiar.

Preocupa especialmente la velocidad del incremento y su extensión hacia municipios industriales. La falta de vivienda asequible está dificultando, cuando no impidiendo, el funcionamiento y el crecimiento de las actividades económicas, agrícolas, industriales y de servicios. No se pueden ignorar las cuestiones de dónde y a qué precio podrán vivir quienes deben hacerlo posible.

Partir de precios inferiores a la media española o a los de Valencia y Alicante ofrece un falso mensaje tranquilizador. Más que los precios absolutos, debe preocupar la velocidad del crecimiento. Un aumento acelerado puede deteriorar en poco tiempo una situación inicialmente más favorable.

Esta semana, la Comisión Europea ha situado la vivienda entre sus prioridades y ha puesto el foco precisamente en la evolución de los precios y su relación con la renta de los hogares como variables clave para identificar las zonas tensionadas. Cuando el crecimiento de los precios de la vivienda supera ampliamente el IPC y el crecimiento de los salarios, se incuba el estancamiento.

Europa sitúa también el incremento de la oferta entre los ejes de la respuesta. Movilizar suelo, agilizar su transformación y promover vivienda asequible son actuaciones imprescindibles. Y aquí los ayuntamientos tienen una responsabilidad directa.

También los promotores y constructores. Cuando los precios de su actividad suben se convierten en problemas para el resto del empresariado. Y pasan a ser aliados si facilitan una oferta suficiente para mantener bajo control el coste de un componente principalísimo de la calidad de vida.

Castellón necesita vivienda asequible y necesita producirla con rapidez. El diagnóstico es preocupante. La prioridad es actuar.

Blanca Marín es economista