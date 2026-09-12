Opinión | LA RÚBRICA
Eixim a guanyar Almenara
Sí. Accepte el repte de ser el candidat de Compromís a l’alcaldia d’Almenara. Ho faig amb la voluntat d’aglutinar els vots la majoria treballadora i de teixir un nou projecte per a l’Almenara que ve.
Almenara mereix deixar enrere la inèrcia i les excuses i obrir una etapa de trellat, valentia i treball, amb les persones al centre i una mirada que vaja més enllà de les pròximes eleccions. Vull un poble que cuide els serveis públics, defense l’habitatge accessible i aposte per la cultura i la participació. Per això proposem impulsar una cooperativa d’habitatge sobre sòl municipal, posar fre als lloguers abusius i crear pressupostos participatius reals. També volem reforçar la brigada municipal amb recursos i una empresa pública que permeta planificar millor els serveis. Anem a protegir la marjal, els estanys, les muntanyes i el litoral davant la crisi climàtica, amb més verd i parcs infantils de qualitat. I volem donar suport al comerç, a l’agricultura i a la ramaderia, amb un mercat de proximitat que pose en valor els nostres productes. Des del municipalisme, plantarem cara per defensar els interessos d’Almenara davant de qui siga.
Assumisc aquest repte amb il·lusió i responsabilitat. Vull encapçalar aquesta suma necessària i fer possible un govern que escolte, que done la cara i que treballe per la majoria treballadora. Compromís som la casa gran de l’esperança a Almenara. És el moment d’obrir una nova etapa per a Almenara. Va de bo!
Quique Castelló és portaveu local i candidat a l’alcaldia de Compromís per Almenara
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