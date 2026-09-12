Fútbol base. Cuarta temporada

En estos años, varias veces he comentado que mi hijo juega a fútbol federado, en el Drac Castelló. El mes que viene comenzará su cuarta temporada. Ilusionado él, y, para qué no reconocerlo, también yo. Me lo paso genial hasta en los entrenamientos. Vivo con pasión cada vez que el pequeño de la casa se calza las botas y salta al terreno de juego. Y eso que no es un jugador destacado, ni mucho menos. Pero pone voluntad, se divierte, hace deporte, nuevas amistades, aprende valores y los partidos, como la vida, le enseñan a ganar y a perder, a veces sin remisión, a veces incluso injustamente. Todo bien. Además, tenemos la suerte de estar en un club familiar que prioriza lo formativo a lo competitivo; sin descuidar las ganas de conseguir la victoria, lo más importante es mejorar las habilidades futbolísticas y hacer piña. Si el club es relevante por su filosofía, el trabajo de los entrenadores resulta fundamental, decisivo para seguir esas pautas. Cristian Martí Trilles a la cabeza, junto a su hermano Brian, han dirigido en estos cuatro años su equipo de forma ejemplar, con paciencia de santo y también con mano izquierda, tan fundamental al tratar con niños. Siempre reparten los minutos de juego de forma equitativa, tal y como se pregona desde la dirección del Drac. La sintonía entre David Reina, el presidente del club, los entrenadores y los papás y mamás es absoluta.

Todo perfecto. Al menos para mí.

Sin embargo, cada uno somos de un padre y de una madre, y esta forma de ver el fútbol, repito, de formación, no encaja por igual al gusto de todos los progenitores de las pequeñas estrellas. Es por ello que esta temporada que está por comenzar vamos a contar con un buen puñado de bajas en el equipo de siempre, el equipo de Cristian. Los niños ya entran en categoría alevín y parece que algunos piensan que las posibilidades de sus hijos se ven interrumpidas con una política tan, digamos, igualitaria.

No lo critico, ojo. Igual si resultase que mi chico destacase por encima del resto, mi visión sería distinta. Quién sabe. Yo quiero pensar que no, pero…

La cuestión es que, con toda sinceridad, veo imposible que cualquiera de los niños que forman o han formado parte del equipo llegue algún día a convertirse en futbolista profesional. Es más, diría que venderles ciertas ilusiones a los mozos puede hasta ser contraproducente. Ahora, que van al colegio, aún no, pero en un par de años entrarán en el instituto y ahí sí que se jugarán «partidos importantes»: contra el Atlético Matemáticas, el Sporting Historia o el gran derbi ante el Real Física y Química. Esos enfrentamientos dirimirán su futuro y determinarán con más claridad su nivel de ingresos y su acceso al mercado laboral que cualquier encuentro contra el Rafalafena, el Tonín o el San Lorenzo.

Así que, aun comprendiendo el deseo de darles las mejores herramientas y oportunidades a nuestros hijos, pienso que hay que mirar el conjunto de la formación humana de los niños, no solo una parte. Para empezar, relativizando la importancia de un deporte tan maravilloso como el fútbol.

Carlos Tosca es editor de La Pajarita Roja