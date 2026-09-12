Mucho más que un nuevo hospital

El nuevo Hospital General de Castellón empieza a dejar de ser un proyecto para convertirse en una realidad. La autorización de la contratación de las obras, con un presupuesto superior a 474 millones y un plazo de ejecución de cinco años, representa un paso decisivo para una infraestructura que la provincia lleva demasiado tiempo esperando. Y conviene valorar su importancia en toda su dimensión, porque no estamos ante una obra más. Se trata, probablemente, de una de las actuaciones de mayor envergadura que se acometerán en Castellón en varias décadas. La necesidad de sustituir y ampliar el actual hospital no es nueva. Durante años se han acumulado las evidencias de que unas instalaciones concebidas para otra realidad sanitaria han ido quedándose pequeñas y obsoletas ante el crecimiento de la población y las nuevas necesidades asistenciales. El hospital actual ha prestado un servicio esencial a varias generaciones de castellonenses, pero el paso del tiempo ha puesto de manifiesto sus limitaciones, tanto en espacios como en capacidad y en la posibilidad de adaptar sus instalaciones a una sanidad cada vez más tecnológica, especializada y compleja.

Más allá de las consideraciones sobre su ejecución, la verdadera cuestión estriba en qué tipo de sistema sanitario necesita Castellón para las próximas décadas. Y la respuesta pasa necesariamente por disponer de unas instalaciones capaces de acompañar el avance de la medicina, mejorar la atención al paciente y las condiciones para los profesionales. Un hospital no es solo un edificio. Es una pieza esencial de la estructura de servicios públicos de una provincia y una infraestructura que condiciona su capacidad para atender a sus ciudadanos con garantías. El proyecto permitirá prácticamente duplicar la dotación asistencial y levantará más de 140.000 metros cuadrados sobre una nueva parcela. Pero, más allá de las dimensiones, su importancia estará en lo que ocurra dentro. La integración de unidades, la incorporación de tecnología, la mejora de los circuitos asistenciales y unas instalaciones diseñadas con criterios actuales deben servir para corregir las limitaciones que durante demasiado tiempo ha arrastrado el centro existente.

También será importante que la construcción se desarrolle sin deteriorar la asistencia durante el periodo de transición. Mantener operativo el actual hospital mientras se levanta el nuevo será un desafío de primera magnitud. La planificación y la coordinación deberán estar a la altura de una actuación de esta dimensión. Después llegará otra fase igualmente necesaria, la remodelación del hospital actual y de las infraestructuras adyacentes, para completar una transformación que no puede quedarse en el nuevo edificio.

Castellón ha conocido demasiadas veces anuncios de grandes proyectos que han tardado años en avanzar. Por eso, a partir de ahora, el éxito se medirá menos por los anuncios y más por el cumplimiento de los plazos, la ejecución de la inversión y la capacidad para resolver los obstáculos que puedan aparecer. El próximo paso sobre los terrenos, con la ocupación de la última parcela pendiente, debe contribuir precisamente a despejar el camino.

El nuevo hospital tiene además una dimensión que trasciende a la propia sanidad. Una infraestructura de estas características mejora la capacidad de una provincia para atraer y retener profesionales, impulsar la investigación y la docencia y ofrecer servicios acordes con las necesidades de una sociedad moderna y abierta.