Opinión | EL TURNO
Unes festes especials
Tots els anys (quan arriba setembre ) són especials, però em permetreu afirmar que este ho és per molts motius.
M’ompli d’orgull que la Dansa Batalla de Moros i Cristians i el Grup Cultural de Danses hagen acceptat l’honor coral i compartit de ser les entitats mantenidores de les nostres festes patronals, l’any en que les festes són reconegudes com a bé d’interés Cultural.
La festa ret homenatge i honor a la mateixa festa, a qui la fa possible.
Gràcies per acceptar ser els representants del nostre sentiment i la nostra tradició.
Les entitats sou l’ànima de la festa i el motor que la fa seguir en marxa. Passat, present i futur.
Així que gràcies a totes les associacions que intervenen en la celebració, amb menció especial també a la Banda de Música i la Coral, imprescindibles en les celebracions.
Els dies grans en honor de la nostra patrona, la Verge de l’Ermitana, han passat i han estat un somni extraordinari.
El sentiment i la fe, la devoció i la passió es transmeten, com diem, de generació en generació, i esta cadena de generositat i respecte és la que avui i sempre vull reconéixer i recolzar.
Sempre estaré al costat de la tradició; sempre, als peus de la voluntat de la nostra Mare.
I després de veure i compartir les emocions d’estos dies on la Dansa i la Dansa batalla han estat, encara més que mai, protagonistes, no em queda cap dubte: el futur està garantit.
Ho he pogut veure als ulls de cada pare i mare veient a cada xiquet i xiqueta ballar, a l’esforç de cada dansant sota la pluja, a les paraules apassionades dels capitans moro i cristià.
La nostra tradició ancestral viu i batega forta al nostre present; la devoció viatja de generació en generació, de cor a cor, més forta que mai.
Quin orgull ser peniscolà.
Andrés Martínez és alcalde de Peníscola
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