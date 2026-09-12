Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muerto accidente CastellóColas regularización CastellónCierre clínica dentalNuevo hospital GeneralCalle 'maldita' para conductoresBolido CastellónBienestar AnimalCambio en los supermercados
instagramlinkedin

Opinión | EL TURNO

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Añádenos en Google

Unes festes especials

Tots els anys (quan arriba setembre ) són especials, però em permetreu afirmar que este ho és per molts motius.

M’ompli d’orgull que la Dansa Batalla de Moros i Cristians i el Grup Cultural de Danses hagen acceptat l’honor coral i compartit de ser les entitats mantenidores de les nostres festes patronals, l’any en que les festes són reconegudes com a bé d’interés Cultural.

La festa ret homenatge i honor a la mateixa festa, a qui la fa possible.

Gràcies per acceptar ser els representants del nostre sentiment i la nostra tradició.

Les entitats sou l’ànima de la festa i el motor que la fa seguir en marxa. Passat, present i futur.

Així que gràcies a totes les associacions que intervenen en la celebració, amb menció especial també a la Banda de Música i la Coral, imprescindibles en les celebracions.

Els dies grans en honor de la nostra patrona, la Verge de l’Ermitana, han passat i han estat un somni extraordinari.

El sentiment i la fe, la devoció i la passió es transmeten, com diem, de generació en generació, i esta cadena de generositat i respecte és la que avui i sempre vull reconéixer i recolzar.

Sempre estaré al costat de la tradició; sempre, als peus de la voluntat de la nostra Mare.

I després de veure i compartir les emocions d’estos dies on la Dansa i la Dansa batalla han estat, encara més que mai, protagonistes, no em queda cap dubte: el futur està garantit.

Ho he pogut veure als ulls de cada pare i mare veient a cada xiquet i xiqueta ballar, a l’esforç de cada dansant sota la pluja, a les paraules apassionades dels capitans moro i cristià.

La nostra tradició ancestral viu i batega forta al nostre present; la devoció viatja de generació en generació, de cor a cor, més forta que mai.

Quin orgull ser peniscolà.

Andrés Martínez és alcalde de Peníscola

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents