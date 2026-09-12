Vuelta al cole

Castellón ha empezado esta semana el curso escolar con los deberes hechos. Tal y como dice la Constitución Española en su artículo 27, «Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes». En nuestro caso, las competencias municipales en materia de Educación consisten en el mantenimiento y mejora de los centros educativos, además de la obtención de solares para la construcción de nuevos. En ambas atribuciones, iniciamos el ciclo lectivo 2026/2027 con las tareas realizadas.

El equipo de gobierno viene trabajando intensamente en los últimos meses para contribuir en la mejora de la calidad de las instalaciones de los 27.600 alumnos que este miércoles volvieron a las aulas como el personal docente cuenten con las mejores condiciones de seguridad y confort. Garantizarlas es fundamental. Somos conscientes de que aún hay mucho que hacer, puesto que nuestros centros acumulan muchas décadas de antigüedad, pero no vamos a escatimar esfuerzos, recursos y tiempo en esta línea.

Por este motivo, este verano no ha habido tiempo para el descanso y desde las concejalías de Educación y de Infraestructuras que dirigen María España y Sergio Toledo, respectivamente, con la indispensable colaboración de los celadores, hemos llevado a cabo más de 400 actuaciones, en algunos casos correspondientes a nuevas necesidades y, en otros, carencias enquistadas desde hacía demasiado tiempo. Labores de fontanería y saneamiento, de carpintería y cerrajería, de albañilería y conservación, electricidad e iluminación, pintura, calefacción y eficiencia, mantenimiento preventivo y seguridad… Todas ellas han sido posibles gracias al incremento del contrato para este fin en un 50%, hasta alcanzar un millón de euros que vamos a ampliar en 150.000 euros más hasta finales de año.

Como les comentaba, nuestra labor también consiste en facilitar a la Generalitat los terrenos para la construcción de nuevos centros y en trabajar mano a mano con el Consell para que los trámites administrativos, siempre farragosos, se aceleren al máximo para que los proyectos vean la luz cuanto antes. Pues bien, en este sentido, inauguramos el curso habiendo solicitado ya al Ejecutivo autonómico las competencias para la construcción del nuevo Colegio de Infantil y Primaria (CEIP) Bisbe Climent. Una petición de la dirección y la AFA que se remonta a hace más de una década que esperamos desatascar en breve.

Y, además, hemos efectuado el mismo procedimiento para la rehabilitación del CEIP Cervantes, tras años y años de trámites. Ambas comunidades educativas lo necesitan y se lo merecen después de tanto tiempo esperando y estoy segura de que, con la colaboración y el diálogo constante con la Generalitat, ambos proyectos, como tantos otros que hemos logrado desbloquear durante este mandato, saldrán adelante.

Del mismo modo que avanza una de nuestras grandes apuestas en materia de infraestructuras educativas para esta legislatura, los oasis climáticos que se ejecutarán en 18 colegios de la ciudad. La iniciativa, bajo el nombre de Patios que cuidan, cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros, que proceden de fondos europeos a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). En estos momentos, el equipo redactor, compuesto por profesionales de primer nivel de la arquitectura, el paisajismo y de la conservación del patrimonio, está ya trabajando en la redacción de cada uno de los proyectos de manera individualizada y personalizada tras haber visitado todos y cada uno de los centros beneficiados. Y de haber escuchado a toda la comunidad educativa.

Y es que, una vez más, hemos optado por la escucha activa de los implicados en unas actuaciones con las que buscamos mejorar la calidad de vida de nuestros pequeños y pequeñas. Por ello, hemos tomado nota de las aportaciones formuladas por los equipos directivos, el personal docente y las familias, que tendrán su reflejo en el resultado final.

Patios que cuidan se integra en nuestro plan de renaturalizar la capital de la Plana, convirtiéndola en una ciudad más sostenible. Lo que pretendemos es mejorar la calidad de vida de los escolares, reduciendo el efecto isla de calor en estos espacios y, en consecuencia, cuidando de su bienestar.

Invertir en educación es sembrar para, en un futuro, contar con una sociedad formada, con una mirada crítica y capaz de tomar decisiones que garantizarán el mejor devenir de nuestra ciudad. Por ello, ante los últimos resultados del informe PISA, que no dejan a la educación española en muy buen lugar y que me preocupan especialmente, todas las administraciones tenemos que hacer una apuesta firme para volver a ser un referente internacional, que es lo que nuestros hijos e hijas se merecen. Por nuestra parte, continuaremos entregándonos para lograrlo. Seguimos.

Begoña Carrasco es alcaldesa de Castellón