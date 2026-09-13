De forma excepcional

Queridos lectores, hoy voy a dar voz directa a un íntimo amigo que quiere que se conozca su caso. Entrecomillo sus palabras.

“Durante este año, desgraciadamente, he tenido que recurrir repetidas veces a los servicios sanitarios. Mi madre, de avanzada edad e innumerables achaques, ha requerido de la Sanidad pública española, en concreto del Hospital Provincial de Castellón. No puedo dejar pasar la oportunidad de comentar que tanto mis hermanas como yo estamos tan sorprendidos como agradecidos. Desde los médicos, hasta el equipo de limpieza. Desde los celadores, hasta las enfermeras, extendiendo el agradecimiento a todas y cada una de las personas que nos han atendido y ayudado en un momento tan delicado, con profesionalidad, dedicación, calidez, y vocación. No solo han trabajado de forma ejemplar, sino con una psicología y empatía impresionantes. El equipo que nos recibió en urgencias, el que nos atendió en los ingresos, y hasta el servicio de restauración. Hoy, tras tanto despotricar de que Hacienda somos todos, de que nos crujen a impuestos, y de que no hay derecho… Hoy me voy a callar y a entender que parte de mis impuestos sufragan este maravilloso equipo. Quejémonos de lo que se puede mejorar, pero aprendamos a agradecer lo que está bien, en especial cuando va más allá de las obligaciones estrictamente profesionales. Muchas gracias a todos los sanitarios del Provincial que habéis cuidado de mi madre estos meses.”

Bien está lo que está bien. Un gran amigo quiere agradecer a los sanitarios del Hospital Provincial todo lo que han hecho por su madre, y yo me alegro. Y que, además, me haya pedido hacerlo a través de esta humilde columna, me llena de orgullo. Y satisfacción, por supuesto. Es de bien nacido el ser agradecido.

Escritor