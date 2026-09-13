El laberinto de la vivienda

Comprar o alquilar una vivienda se ha convertido en una decisión cada vez más difícil para los castellonenses. Durante años se ha hablado de la dificultad de acceder a la vivienda, pero el problema tiene visos de cronificarse. Los precios han subido, la oferta es insuficiente y tanto quienes quieren comprar como quienes buscan un alquiler se encuentran con unas condiciones que estrechan cada vez más sus posibilidades.

La paradoja resulta especialmente significativa en Castellón. Alquilar sigue siendo, en muchos casos, más caro que afrontar una hipoteca. Un piso de dos o tres habitaciones puede situar el alquiler entre los 600 y los 700 euros mensuales, mientras que una hipoteca media, dependiendo de las condiciones y del plazo, puede quedar por debajo. La diferencia puede ser todavía mayor en viviendas de más calidad. Pero que comprar pueda resultar más barato cada mes no significa que esté al alcance de todos. La entrada, los impuestos y los demás gastos asociados a la adquisición siguen constituyendo una barrera que muchas familias no pueden superar.

Garantías adicionales

Y si el alquiler parecía la alternativa natural para quienes no podían comprar, también ha dejado de serlo. La escasez de pisos destinados al alquiler permanente, el crecimiento del alquiler vacacional y por habitaciones y unas exigencias cada vez mayores a los candidatos han reducido notablemente el margen de elección. Ya no basta necesariamente con tener un empleo y unos ingresos razonables. Los propietarios buscan garantías adicionales y los seguros de impago introducen nuevos filtros que pueden dejar fuera a personas que, pese a tener capacidad para pagar, no encajan en los criterios establecidos. El problema, por tanto, no es solo el precio. Es que cada vez resulta más complicado reunir las condiciones que exige el mercado para acceder a una vivienda.

Tampoco ayuda el escenario de los tipos de interés. El Banco Central Europeo acaba de elevarlos en 25 puntos básicos, después de advertir de que las presiones inflacionistas obligan a mantener una política monetaria restrictiva. Para quien esté pensando en comprar, la noticia introduce una incertidumbre añadida precisamente cuando el precio de la vivienda ya supone un esfuerzo considerable. No significa que las hipotecas vayan a encarecerse automáticamente en la misma proporción ni que el acceso a la financiación vaya a cerrarse, pero sí que el contexto deja poco espacio para confiar en una mejora rápida de las condiciones. Lo más preocupante es precisamente la falta de expectativas de que este asunto vaya a resolverse por sí solo. Mientras la oferta siga siendo escasa y la demanda continúe presionando los precios, el mercado difícilmente encontrará un punto de equilibrio que facilite el acceso a la vivienda. Y confiar únicamente en que los precios se moderen porque llegue un cambio en el ciclo económico sería insuficiente.

Más oferta

Castellón necesita aumentar de forma significativa la oferta de vivienda, especialmente aquella que pueda ser asumida por jóvenes y familias con ingresos medios.ace falta suelo, agilidad administrativa, la contención de unos costes que hoy resultan desorbitados para que las promotoras ofrezcan viviendas a precios razonables, pero también revisar todos aquellos obstáculos que terminan haciendo demasiado lenta y costosa la generación de nueva oferta. No se trata de intervenir artificialmente sobre el mercado, sino de conseguir que haya más viviendas disponibles allí donde existe demanda.