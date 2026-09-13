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Opinión | EL TURNO

Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

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La línea de coherencia

Piensa por un momento en la última vez que dijiste «sí» cuando querías decir «no». Puede que fuera al aceptar un plan al que no querías ir, al quedarte callado en una conversación por evitar un conflicto, o al asumir una responsabilidad no correspondida. En ese instante, sin darte cuenta, rompiste uno de los pilares más importantes de nuestro bienestar emocional: la línea de coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos.

Sostener esta alineación es clave para experimentar una vida auténtica y en paz, pero en la práctica cotidiana, a menudo resulta ser uno de nuestros mayores desafíos. Pero ¿por qué saboteamos nuestra propia autenticidad? La mayoría de las veces torcemos esa línea de coherencia impulsados por la culpa, por el miedo a no encajar o por la preocupación constante por lo que los demás pensarán de nosotros.

Peaje

Al ser criaturas sociales, estamos biológicamente programados para buscar la pertenencia a un grupo, lo que a menudo nos empuja a camuflar nuestras verdaderas opiniones y a actuar según las expectativas ajenas. Sin embargo, el peaje psicológico de esta dinámica es sumamente alto, pues al romper la línea, nos alejemos de nosotros mismos, desconectándonos de nuestra esencia y deseos genuinos.

Recuperar nuestra coherencia interna es un acto de valentía, y requiere aceptar que la verdadera pertenencia nunca nace de abandonar nuestros ideales, sino de mostrarnos tal como somos. Porque, al final, el bienestar real no surge de la validación externa, sino de la tranquilidad de saber que nuestros pensamientos, palabras y acciones caminan en una misma dirección.

Traicionar nuestros valores ofrece un alivio pasajero, pero deja un vacío permanente.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)

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