Cada septiembre el campus se llena de gente de 18 años que llega con una promesa: estudia una carrera, sal en cuatro años y consigue un trabajo decente. Nadie firma esa promesa y lo cierto es que nadie responde por ella. Si tienes previsto cobrarla, seguramente la universidad no es para ti.

Hace veintitrés años que la pisé por primera vez. La he vivido como alumno, becario, profesor colaborador, y fundé una empresa en su campus. Vivo la maldición de envejecer entre paredes que no envejecen, cada curso crece la distancia con la nueva remesa. También contratamos, y eso importa para lo que viene. Si esperas que te enseñen las últimas modas y trucos de un oficio, no vayas a la universidad. Eso se llama Formación Profesional y es más eficaz para el 90% de las profesiones. La universidad no está para enseñarte a usar ChatGPT en tu trabajo. En la universidad entenderás cómo está hecha la inteligencia artificial, no para aplicarla, sino para superarla. La IA nació en un campus, como casi todo el conocimiento que ha cambiado nuestra vida.

Llevo años oyendo que la universidad debería actualizar contenidos y ponerse al servicio de las empresas. Lo digo como empresario: es una mala idea incluso para nosotros. Formación rápida y aplicada podemos comprarla o montarla dentro de la empresa. Lo que es más difícil de encontrar es una cabeza entrenada para dudar bien y buscar nuevas respuestas. Convertir la universidad en una FP cara e ineficiente destruye lo único que no produce nadie más.

La Universitat Jaume I tiene 189 grupos de investigación y miles de alumnos terminan una carrera sin pisar ninguno. Hablamos de transferencia de conocimiento como si fuera papel, pero el vector real son las personas. Los estudiantes que colaboran con un grupo son, con diferencia, la principal fuente de contratos futuros entre universidad y empresa, y lo digo por experiencia. Si hubiera que cambiar una sola cosa, sería justo esa: que nadie se gradúe sin haber trabajado o colaborado en un grupo de investigación.

140 millones de presupuesto

La UJI es un milagro y un tesoro: 140 millones de presupuesto, más de 2.000 personas para hacerla funcionar, 14.000 estudiantes. Un despliegue abrumador al servicio de la curiosidad en una ciudad como Castellón. Que la puerta esté abierta de par en par es una conquista. Lo que sobra es la promesa. Vender a todos un itinerario cómodo hacia un sueldo digno conduce a la mediocridad y la frustración. Porque el resultado de esos años de carrera para un alumno depende, siendo optimistas, un 10% de lo que la universidad te da y un 90% de lo que tú tomas. Y no se toma sin conflicto. Una universidad sin discusión, sin niveles desiguales, sin alguien que te lleve la contraria, sin una mezcla de profesores que no olvidarás, por buenos motivos o por no tan buenos, no es una universidad.

De ahí que necesite cierta distancia. Alejada de los políticos para poder pensar la política, alejada de las modas para ver más allá. Se debate mucho sobre qué le hará la IA a la universidad y muy poco sobre lo contrario. Es desde ese distanciamiento desde donde se puede domar la IA. Poner la universidad al servicio del corto plazo es un suicidio a largo plazo.

Su rendimiento no se mide en el empleo que consigues al salir. Se mide en cuánto se ha ensanchado tu mirada, tu agenda y tus dudas. Se sale con más dudas de las que se tienen al entrar, pero de otro calibre. Pregunta a quienes ya pasaron por allí y verás la diferencia entre los que fueron a la universidad y los que la vivieron.

Los mejores años

En mi caso, fueron de los mejores años, y no por el plan de estudios ni por el título. Fue sobre todo por las personas y por la decisión de tomar todo lo que se me ponía por delante. Cuando hoy contratamos a alguien, el título me dice muy poco; lo que hiciste con esos años me lo dice casi todo. Protejámosla para que siga disponible a todo el que se lo proponga, aunque reconozcamos que no sea para todos, porque bien entendida termina sirviéndonos a todos. En un mundo diseñado para decirnos qué pensar y a qué atender, donde crecen la endogamia cognitiva y las islas de pensamiento, hacen falta lugares donde pensar distinto, libremente y sin complejos sea el hábito. La universidad no enseña respuestas, debe enseñar a preguntar. Si te preocupa más ser persona que trabajador y crees que el éxito es más impacto que salario, entonces sí es para ti. Y tranquilo, no conozco a nadie así que no se gane la vida tan bien como quiera.

CEO y cofundador de Cuatroochenta