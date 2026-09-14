Agosto 2026

Y a la vuelta del verano, nos golpea la inflación. Dicen que se ha disparado por encima del 4,5%, pero poco me parece a la vista del panorama. Las vacaciones nos han dejado los bolsillos pelados. Volver a la rutina ya era duro de por sí, pero con estos precios, ir al supermercado a hacer la compra básica, pagar la factura de la luz o asumir las descabelladas subidas del alquiler en Castellón se ha vuelto un auténtico dolor de cabeza para cualquier familia.

Nos repiten desde las alturas que la economía va muy bien, pero mientras todo sube por el ascensor a velocidad de vértigo, los sueldos de los trabajadores siguen congelados en la planta baja. Y entre tanto, ¿cómo van los convenios de nuestra provincia? Las patronales no paran de pedir ayudas públicas e incentivos a las instituciones a la primera de cambio, pero ahora tocaría una revisión para sus plantillas. ¿Cómo lo ven? Nos parece justo que el Gobierno arrime el hombro con medidas concretas como la rebaja del carburante o la congelación de tasas, pero ¿y la patronal? Ni está ni se la espera.

Desde FeSMC-UGT, pensamos que ya está bien de que el pato de todas las crisis lo paguemos siempre los mismos. Nos parece inaceptable esta respuesta nula. Ellos suben alegremente el precio de sus productos finales para no perder ni un solo céntimo de sus márgenes de beneficio, pero a la hora de actualizar las nóminas, todo son excusas, pegas y lamentaciones.

Asfixia

¿De verdad se creen que la gente puede seguir consumiendo si el sueldo no da ni para llegar a mitad de mes? Si las familias se asfixian, el comercio local y nuestros barrios también se resienten.

Como FeSMC-UGT, no pedimos milagros, sino justicia social: subidas salariales justas y suficientes y cláusulas de revisión que garanticen que la inflación no nos devora el plato de comida. Si no hay salarios dignos en la calle, ¿quién pensáis que va a mover la economía de Castellón?

Secretario general de FeSMC-UGT Comarques de Castelló