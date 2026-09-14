Castellón, lo primero

Cada día hay más de 600.000 castellonenses que merecen que alguien piense en resolver sus problemas, defender sus intereses y trabajar por mejorar sus oportunidades. Y eso es lo que hacemos en el PP.

El abandono y sectarismo del actual Gobierno de España nos hacen daño. Sin embargo, nuestra tierra no puede esperar a que todos los problemas se resuelvan después de las elecciones. Por eso nuestro calendario no lo marcan las elecciones, lo marcan las necesidades de los castellonenses. Lo vemos cada día en nuestras empresas, en nuestros municipios y en nuestras calles. Con la defensa de la cerámica que sostiene más de 70.000 empleos. La que avanza en eficiencia y descarbonización sin que ello signifique desindustrialización. Necesitamos investigación, inversión, energía competitiva y reglas realistas.

Soluciones

Con futuro para nuestros jóvenes, para que puedan encontrar aquí empleo de calidad y vivienda. Que nuestros municipios tengan buenos servicios. Que haya agua y energía suficientes. Que nuestros trenes estén a la altura de lo que Castellón necesita. Y también hay que decirlo claro: Castellón lleva demasiado tiempo esperando al Gobierno de España. Obras que nos protejan de las inundaciones, mejores carreteras y conexiones ferroviarias suficientes. Nuestra provincia no puede seguir esperando. Nosotros seguiremos dando soluciones. Al lado de los ciudadanos en el día a día, no solo cuando llegan las elecciones. Ese es el Castellón por el que merece la pena trabajar. Cada día.

Diputado autonómico y portavoz adjunto del GPP en Les Corts