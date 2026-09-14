A Castellón le va bien la diplomacia

El crecimiento de Marruecos como socio comercial de la provincia de Castellón es evidente. Un ejemplo claro es cómo, en la actual transformación del mapa exterior del puerto de Castellón, el país vecino se sitúa entre los mercados que más están ganando peso. No es solo una cuestión de toneladas o de contenedores. Detrás de esos datos hay empresas, relaciones comerciales y una oportunidad para Castellón que conviene proteger y consolidar, más allá de los mensajes gruesos y los silencios interesados que nos están llegando en las últimas semanas.

La proximidad geográfica juega a favor, pero también lo hace la complementariedad de las dos economías. Para una provincia industrial y exportadora como Castellón, Marruecos es un mercado de creciente importancia y un buen trampolín para ampliar las relaciones económicas con África.

Precisamente por todo eso conviene hilar muy fino. Las relaciones entre España y Marruecos atraviesan una etapa de especial sensibilidad y cualquier movimiento que pueda afectar a la confianza bilateral tiene también una lectura económica. La reciente tensión surgida entre ambos países vuelve a poner sobre la mesa una evidencia que Castellón conoce bien: en política exterior, las decisiones tienen consecuencias que pueden terminar llegando a las fábricas, a los puertos y a las empresas.

El precedente de Argelia debería estar muy presente. La crisis diplomática abierta en 2022 y la posterior paralización de buena parte del comercio bilateral tuvieron un impacto especialmente duro en sectores muy vinculados a la economía castellonense. La industria de fritas, esmaltes y productos cerámicos se encontró de repente con un mercado prácticamente bloqueado después de que Argel suspendiera el tratado de amistad y ordenara restricciones a las operaciones comerciales con España.

Estabilidad

Aquello dejó una enseñanza que no conviene olvidar. Una decisión adoptada en el terreno de la política internacional puede parecer lejana desde un despacho, pero sus efectos pueden sentirse a miles de kilómetros en forma de pedidos que no llegan, operaciones que se paralizan y mercados que se pierden. Para una industria tan internacionalizada como la castellonense, la estabilidad de las relaciones exteriores forma parte también de su competitividad.

Marruecos no es Argelia y las circunstancias tampoco son las mismas. Precisamente por eso no se trata de establecer paralelismos automáticos, sino de aprender del pasado. La relación con Rabat debe gestionarse desde la firmeza cuando sea necesaria, pero también desde la diplomacia, la previsión y la conciencia de los intereses económicos que están en juego. España necesita defender sus posiciones y Castellón necesita que esas posiciones no terminen perjudicando innecesariamente a sus intereses. El creciente peso de Marruecos en PortCastelló en este caso convierte esta cuestión en algo todavía más relevante. Si el puerto está consolidando una relación comercial que ofrece oportunidades, sería desaconsejable una escalada política que termine poniendo obstáculos a una conexión beneficiosa para ambas partes. Las relaciones internacionales no pueden construirse exclusivamente pensando en la coyuntura del momento, por muy complicado que sea. Y este lo es. Se necesita una visión a largo plazo y esto pasa por restablecer una confianza mutua que debe pasar, sí o sí, por asumir responsabilidades.