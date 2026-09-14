Opinión | PUNTO DE VISTA
Ceuta
Es España. Y merece todo nuestro apoyo. Fui a la concentración del día 2 en la puerta del Ayuntamiento de Benicasim, una más de las que se realizaron en los municipios de toda España, donde se congregaron cientos de miles de personas. Estaba lleno de buena gente, me recordó las que desgraciadamente se hicieron con Miguel Ángel Blanco. Me sentí emocionado y orgulloso. Se defendía la integridad territorial española y por tanto la Constitución y nuestro sistema de vida, la libertad, la democracia y el Estado de derecho. Contra la invasión de Ceuta, España y Europa. Porque no es inmigración, es un ataque a nuestra soberanía, organizado y dirigido por Marruecos, como los informes policiales han descubierto, en especial el que el CENIF ha dado a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón. Dejando en evidencia la incompetencia de nuestro gobierno que podría ser acusado de traición.
Chantaje
Espero que paguen por no haber evitado la invasión y proteger a Marruecos, seguramente por un chantaje a Sánchez ocasionado por su famoso teléfono. Imagínense a los habitantes de esta ciudad española que no pueden llevar una vida normal porque en la calle hay miles de personas poco amistosas, que pueden acarrear enfermedades, que suponen peleas, robos, violaciones y ausencia de seguridad. Lo que quieren son soluciones que Sánchez, tras sus largas vacaciones, no está dispuesto a darles ni a defendernos del régimen alauita. Y ante una invasión por la fuerza, la repuesta está clara, estado de sitio, y que el ejército los devuelva a todos al otro lado de la frontera y cuanto más rápido, mejor.
Notario y doctor en Derecho
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