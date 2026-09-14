El ‘destrío’ de la Unión Europea

Los agricultores y ganaderos no hemos parado este verano y ya estamos metidos de lleno en campañas tan importantes como los cítricos, las uvas, las almendras, el arroz o los caquis. Al margen de los precios (que en los casos de la vendimia y la siega resultan especialmente catastróficos) es importante llegar a la fase de comercialización con una buena producción, pero cada vez chocamos con más obstáculos.

Debido a las dificultades para encontrar mano de obra, debemos hacer las cosas bien para evitar que muchas frutas (los caquis se llevan la palma) al ser recolectadas acaben sufriendo desperfectos, que paga el productor. Pero el enorme destrío empieza antes, en el momento que nos faltan medicinas eficaces para prevenir las plagas y enfermedades: la araña y el piojo rojo centran la preocupación en cítricos, sin olvidarnos del trips en plantones y brotaciones; las moscas blancas y los cotonets en caquis; la piricularia y de nuevo el cucat en los arrozales; la avispilla del almendro, etc. Los costes están siendo inasumibles, entre fertilizantes, carburantes y tratamientos fitosanitarios. Y al final, si el agricultor no recibe un precio suficiente que compense sus gastos, tiene que abandonar.

No están a la altura

Desde 2014 seguimos sin el mercado ruso, que sumado a Bielorrusia y Ucrania nos deja sin 200 millones de consumidores. El conflicto armado de unos europeos contra otros está perjudicando gravemente a la agricultura, sobre todo a la mediterránea. Esta situación, que los fundadores del mercado común buscaban evitar a toda costa, es espoleada por los actuales dirigentes de la Unión Europea, débiles e inmerecidos herederos de esos pioneros. Von der Leyen y toda su tropa demuestran que no están a la altura. Más que en la concordia, la paz y el equilibrio de todos los sectores económicos que pregonaba el Tratado de Roma, hoy nos arrastran directamente hacia la destrucción de Europa.

Los países que no tienen agricultura se han olvidado del hambre y ya no creen que debamos continuar garantizando la soberanía alimentaria. Quieren desviar el dinero de la PAC a otras prioridades (¿más importantes que comer?). Frente a la pérdida de peso geopolítico y el menosprecio de Donald Trump, la UE se ha lanzado a firmar más acuerdos comerciales (Mercosur, Australia, México, etc) donde la agricultura y la ganadería siempre son las sacrificadas. ¡Qué insolidaridad y qué equivocación! El verdadero causante del destrío, el principal enemigo del campo, está en Bruselas.

Presidente de AVA-Asaja