Día del Vecino de Coasveca

El sábado 26 de septiembre, la federación Coordinadora de Asociaciones Vecinales de Castellón (Coasveca) celebrará por todo lo alto el Día del Vecino y espera que esta convocatoria sea todo un éxito, pues contará con la participación de numerosas asociaciones vecinales, de representantes de los partidos políticos y muchos simpatizantes. Este año, el evento tendrá lugar en Venta Nova, ya que el emplazamiento cambia cada año a fin de acercar la fiesta a los barrios y para que todos los vecinos conozcan la federación. El objetivo es que los vecinos se relacionen, estrechen lazos con otras asociaciones y establezcan vínculos que fortalezcan la relación, la cooperación y el apoyo mutuo.

Inscripción

La participación de los vecinos y de las vecinas está garantizada porque en este momento son más de veinte las asociaciones inscritas en el concurso de paellas en la fiesta del vecino. Coasveca, en colaboración con la asociación vecinal Venta Nova, facilitará la leña y el arroz y, nuestro Ayuntamiento apoyará con la infraestructura básica.

Si bien durante todo el año las asociaciones de vecinos que componen la federación organizan actos y fiestas en sus propios barrios, ahora se unen en un frente común, mostrando una gran capacidad organizativa y haciendo un gran esfuerzo para crear un día inolvidable por y para sus vecinos. A las once de la mañana, una charanga iniciará los actos, seguirá el concurso de paellas; a las dos, el jurado procederá a la cata; a las cinco se hará entrega de los premios a las mejores paellas y empezará un tardeo en el que la música será protagonista.

Las asociaciones vecinales que forman Coasveca están llenas de personas activas y altruistas que trabajan durante todo el año para hacer de puente entre sus vecinos y las instituciones, para defender por encima de todo los intereses de los vecinos. Los miembros de Coasveca participan y colaboran desinteresadamente como voluntarios en los actos y tareas donde se les requiere, pero el día 26 de septiembre se les verá disfrutar rodeados de sus vecinos, que estarán y participarán en una jornada de ejemplar convivencia vecinal. Coasveca os espera a todos, vecinos. Seréis bienvenidos.

Presidenta de la AV La Choquera y vocal de Coasveca