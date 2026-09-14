Opinión | A FONDO
L’educació pública ens iguala
El passat 8 de setembre vam inaugurar el nou CEIP Rosario Pérez, al barri Carbonaire. I no va ser només la inauguració d’una escola. Va ser la culminació de més de trenta anys de reivindicacions, d’espera i de treball. Però, sobretot, va ser la demostració que quan una ciutat no deixa de lluitar i quan hi ha governs que aposten per ella, les coses passen.
També va ser, probablement, el dia més feliç que he viscut des que soc alcaldessa de la Vall d’Uixó. Perquè darrere d’este edifici hi ha moltes persones. Hi ha directors i directores que durant anys han defensat la necessitat d’un nou centre, l’AFA, els treballadors i treballadores, les famílies, l’Associació de Veïns i tot un barri que mai ha deixat de reclamar allò que considerava just. I hi ha també una decisió política: la d’un govern progressista a la Generalitat, encapçalat per Ximo Puig, que va decidir apostar per la Vall d’Uixó i incloure el Rosario Pérez en el pla Edificant. I la d’un govern municipal socialista que ha fet de l’educació pública una de les seues prioritats. Per això, mentre celebràvem una escola que és un orgull per a tota la ciutat, no podia deixar de pensar en el moment que viu actualment l’educació pública valenciana.
Capital de l’educació pública
Durant la inauguració hi va haver protestes en defensa de l’educació pública. I vull dir-ho clar: les compartim i les entenem. Perquè la Vall d’Uixó és, amb orgull, la capital de l’educació pública. Tots els centres educatius de la nostra ciutat són públics. Tots. I això no és una casualitat. És una fortalesa de la nostra ciutat i el resultat d’una manera d’entendre la societat.
Perquè l’educació pública és molt més que un servei. És una ferramenta d’igualtat. És la que permet que una xiqueta que naix en una família treballadora puga tindre les mateixes oportunitats que qualsevol altra persona. És la que fa possible que l’origen, els cognoms o els recursos econòmics d’una família no marquen fins on pot arribar un xiquet o una xiqueta.
Ho vaig explicar durant la inauguració parlant de la meua auela Ángeles. Ella no sabia ni llegir ni escriure. Va arribar a la Vall d’Uixó, com tantes famílies procedents d’Andalusia, per treballar i ajudar a fer gran esta ciutat. I dues generacions després, gràcies també a l’educació pública, la seua neta va poder anar a la universitat i hui és l’alcaldessa de la Vall d’Uixó.
Això és el que està en joc quan parlem d’educació pública. No parlem d’una abstracció. Parlem de vides. De famílies. De possibilitats. De futur. I per això em preocupa que la Generalitat Valenciana no estiga a l’altura de les necessitats de la nostra comunitat educativa. No podem tornar a una etapa en què els centres acumulen mancances i les decisions es prenen lluny de les aules i sense escoltar qui cada dia treballa en elles.
Volem més
La Vall d’Uixó no es conforma amb el Rosario Pérez. Volem més. I, des de l’Ajuntament, continuarem treballant perquè així siga. Estem avançant en l’adjudicació de les obres del CEIP Lleonard Mingarro, al barri Toledo, i també en les del CEIP l’Assumpció. I continuem exigint a la Generalitat que incloga el CEIP Blasco Ibáñez, de la Colònia Sant Antoni, en el pla Edificant per poder reformar-lo i dignificar-lo, com ja hem fet amb el barri.
I amb l’IES Botànic Cavanilles també volem avançar. Però volem fer-ho bé. Amb coordinació, amb planificació i amb treball conjunt. Les reformes d’un centre educatiu no poden ser una imposició de la Generalitat. Han de ser el resultat del diàleg amb la comunitat educativa i amb l’Ajuntament, que coneix de primera mà la realitat de la ciutat. Perquè governar també és escoltar.
El Rosario Pérez ha tardat més de trenta anys, però finalment ha arribat. I ha arribat perquè hi ha hagut una reivindicació sostinguda en el temps i governs que van entendre que invertir en educació era invertir en la Vall d’Uixó. Ara tenim una responsabilitat: continuar avançant.
Fa anys que la Vall va decidir que volia construir una ciutat on l’educació pública fora una senya d’identitat. I així ha de continuar sent. No volem que cap decisió política pose en risc allò que tant ens ha costat construir. Perquè una escola nova no és només un edifici. És una porta que s’obri. És una oportunitat. És la possibilitat que una història com la de la meua auela puga tornar a repetir-se. Ella no va tindre l’oportunitat d’estudiar. Jo sí. I com jo, milers de vallers i valleres.
Això és l’educació pública: la capacitat de canviar una vida i, amb ella, canviar una ciutat sencera. La Vall d’Uixó vol continuar sent la capital de l’educació pública. I mentre tinguem governs que creguen en ella, que la defensen i que treballen per ella, continuarem obrint portes. Perquè l’educació pública no només ens ensenya. Ens iguala. I perquè no hi ha millor manera de construir la Vall del futur.
Alcaldessa de la Vall d'Uixó
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