Opinión | EL TURNO
Valores de oro
Cincuenta años no se cumplen todos los días. Y mucho menos cuando esos cincuenta años narran la historia de cómo ha evolucionado nuestra cerámica. Por eso quiero aprovechar esta tribuna para felicitar a la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio por haber conseguido que los Premios Alfa de Oro lleguen a su 50ª edición conservando intacto su sentido original: reconocer a quienes se atreven a innovar.
Detrás de cada Alfa hay un equipo que se preguntó: ¿y si podemos hacerlo mejor? Esa actitud explica cómo la industria nacida en nuestra tierra se ha convertido en referente internacional de diseño, eficiencia y calidad. Y explica por qué, incluso en momentos difíciles, el sector sigue invirtiendo y creando soluciones.
Esta edición especial adquiere para Onda un significado insuperable. Las tres empresas galardonadas con el Alfa de Oro llevan el sello ondense: ATC Colores Cerámicos, Equipe Cerámicas y Vernís. Tres firmas de nuestra ciudad que representan la cadena de valor en su máxima excelencia, desde los productos finalizados hasta las fritas, esmaltes y colorantes. Ellas demuestran que el futuro de la industria se está diseñando, investigando y fabricando desde el corazón de nuestro municipio.
Orgullo
Para Onda es un orgullo acompañar este hito. Nuestro Museo del Azulejo Manolo Safont acogió las deliberaciones del jurado y custodia con honor más de doscientos Alfa de Oro; cincuenta años de talento e inteligencia empresarial. Pero nuestro deber institucional no es solo conservar ese legado, sino impulsarlo. Por eso desde este gobierno municipal seguiremos exigiendo una transición energética realista, costes competitivos, menor burocracia y condiciones justas para que las empresas sigan generando empleo y riqueza en nuestra tierra. Queremos una industria sostenible, sí, pero sobre todo viva, fuerte y competitiva para seguir haciendo historia.
Además, en unos días, la participación ondense volverá a destacar en Cersaie con 54 firmas, más de la mitad del total provincial. Cada una de ellas será la mejor embajadora del talento, la resiliencia y los valores de Onda. Aunque lo mejor de todo es que aún nos quedan los mejores años de éxitos y de seguir construyendo juntos el futuro. Seguimos.
Alcaldesa de Onda
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