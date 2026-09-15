Atasco energético en Ormuz

La búsqueda de rutas alternativas al estrecho de Ormuz se ha convertido en un objetivo acuciante para paliar los efectos de la guerra de Irán y contener la escalada de precios de la energía. A pesar de las declaraciones de Donald Trump reivindicando el control del estrecho, lo cierto es que la media de buques que transitaron por él fue de siete al día durante la última semana frente a los más de cien diarios antes del 28 de febrero. Esa es la realidad, con el correlato de los efectos sobre la actividad de las empresas y el bolsillo de los consumidores, concretado en un aumento de la inflación y el encarecimiento del dinero en Europa con la subida del 0,25% del tipo de interés en la zona euro.

La suspensión ayer de una reunión de los países del Golfo con Irán, tutelada por Omán, en la que Estados Unidos no iba a participar, ha confirmado el impasse de la crisis energética, con el petróleo por encima de los 100 dólares/barril. Resulta relativamente fácil para Irán mantener el atasco de Ormuz frente al despliegue estadounidense, al precio de soportar la reiteración de bombardeos contra su territorio, con sus represalias recayendo sobre sus vecinos del Golfo con bases de Estados Unidos. Es de una dificultad máxima cambiar la configuración de las exportaciones para evitar el estrecho, una operación que requiere inversiones y tiempo, no está exenta de riesgos ciertos y que no permite activar un restablecimiento rápido del flujo exportador.

La vulnerabilidad del sistema y la dependencia insalvable de Occidente del petróleo y del gas del Golfo no es ninguna novedad y sus efectos y consecuencias tampoco lo son. Las nuevas rutas desde los Emiratos Árabes al golfo de Omán, el oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudí, fuera de servicio por un ataque de proxis iraníes desde el pasado fin de semana y la ocupación por los hutís de una pequeña isla en el estrecho de Bab el-Mandeb, y una eventual salida del petróleo iraquí a través de Siria plantean problemas logísticos y de seguridad muy complejos. Además, es enorme el drama humano de las tripulaciones atrapadas en la guerra desde hace más de medio año.

Donald Trump es inasequible a cualquier salida negociada con anterioridad a las elecciones del 3 de noviembre. Ni los efectos de la crisis en la economía de Estados Unidos, ni las voces que le reclaman un cambio de rumbo, ni los vaticinios adversos de los sondeos le hacen rectificar. Pero es difícil en el corto plazo dar con vías sustitutivas de las de Oriente Próximo que compensen la totalidad del daño causado y es improbable que Irán modifique su comportamiento. Mientras tanto, las reservas de petróleo mundiales en agosto cayeron 95 millones de barriles y la Agencia Internacional de la Energía prevé que la demanda de crudo caiga al acabar 2026 una media de 2,5 millones de barriles diarios.

En todo ello hay una progresión de la crisis llena de riesgos y costes inasumibles para sectores capitales de la economía al mismo tiempo que China se mantiene fuera de esa lógica y Rusia incrementa el flujo exportador de petróleo hacia la gran potencia de Asia. Una circunstancia que beneficia la posición de China en los mercados y debilita a sus competidores, con los europeos en primer lugar, urgidos por la necesidad de disponer de fuentes de energía a precios asumibles, algo que el realismo obliga a reconocer que no está en su mano conseguir.