Benicàssim en fiestas

Con la llegada del mes de septiembre, Benicàssim vuelve a prepararse para vivir unos días muy especiales, nuestras fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva. Unos días que esperamos con ilusión y respeto a nuestras costumbres, pero que también deberían servirnos para recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos seguir construyendo nuestra ciudad.

Porque Benicàssim es mucho más que el lugar donde vivimos o el destino que elegimos para disfrutar de nuestros veranos. Benicàssim es un pueblo con identidad, con historia, con tradiciones y, sobre todo, con una manera propia de vivir y celebrar.

Y esta próxima semana será muestra de ello, porque durante diez días, nuestras calles y plazas, volverán a llenarse de música, de color, de encuentros y alegría. Cada rincón del municipio se convertirá en espacio de encuentro y convivencia, donde vecinos y visitantes podremos compartir momentos que, quizá sin saberlo, terminarán formando parte de nuestra memoria colectiva. Y es, precisamente ahí, donde está el verdadero valor de nuestras fiestas, en el valor que aportan las personas que participan de ellas.

Porque las fiestas no son únicamente un programa de actos, son costumbres, es tradición y, son, esa cultura viva que se construye sobre su propia historia y que imprime a los benicenses orgullo de pertenencia.

Pero, también son los reencuentros y los abrazos entre amigos que hacía tiempo que no se encontraban; la música de verbenas y las risas al recordar momentos de juventud; las conversaciones que se prolongan en la calle; la emoción de nuestros mayores al reconocer tradiciones que han vivido durante décadas o la mirada ilusionada de nuestros niños cuando descubren, por primera vez, aquello que sus padres y abuelos les cuentan que también vivieron.

Y es que cada generación recibe un legado en forma de tradición y tiene la responsabilidad de decidir qué hacer con ella, si dejarla desaparecer o conocerla, respetarla, mantenerla viva, adaptándola a los nuevos tiempos sin perder su esencia.

Por eso, conservar nuestras tradiciones no significa simplemente repetir cada año lo que se hacía antes, significa participar, implicarse y transmitir, a quienes vienen detrás, el valor de aquello que hemos heredado, porque una tradición solo permanece viva cuando un pueblo la hace suya.

Para que eso ocurra, nos necesitamos todos, necesitamos el entusiasmo de nuestras peñas, y el empeño de asociaciones y colectivos. Necesitamos la generosidad de la Comisión de Fiestas, la dedicación de la concejalía y a los trabajadores municipales que, muchas veces y de manera discreta, dedican horas y esfuerzo para que cada actividad pueda celebrarse. Necesitamos también a quienes organizan, colaboran, preparan, limpian, participan y velan por nuestra seguridad, para hacer posible que nuestras calles vuelvan a convertirse en el punto de encuentro de todo un pueblo.

Por ello, el pasado fin de semana vivimos uno de esos momentos que demuestran que nuestras fiestas tienen futuro. La proclamación de nuestra reina mayor, Lucía Pallarés Hernández, y de nuestra reina infantil, Aina Escuder Borrego, junto a sus respectivas cortes de honor, formadas por veintidós festeras y festeros, volvió a llenar Benicàssim de ilusión y nos recordó que nuestras tradiciones siguen muy vivas y que hay nuevas generaciones dispuestas a hacerlas suyas.

Y eso es precisamente lo importante, que los jóvenes de nuestro municipio participen, conozcan nuestras fiestas y encuentren también su propia manera de vivirlas, porque así es como unas costumbres que hemos recibido de quienes nos precedieron siguen formando parte de la vida de Benicàssim.

Y precisamente porque las tradiciones se mantienen viviéndolas, también tenemos la responsabilidad de cuidarlas y de transmitirlas, recordando de dónde venimos sin dejar de mirar hacia delante, porque nuestras fiestas forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura y también de muchos de los recuerdos que compartimos como pueblo.

Ahora que estamos a punto de comenzar una semana repleta de actos, deseo que esa alegría llegue a cada casa y a cada familia de Benicàssim, que sean días de música, de risas, de convivencia y de buenos recuerdos, que nuestras calles vuelvan a llenarse de gente y, sobre todo, que todos sintamos estas fiestas como algo nuestro, porque forman parte de la manera en la que vivimos y compartimos Benicàssim.

Deseo que estas fiestas en honor a Santo Tomás de Villanueva, patrón de nuestra iglesia, sea mucho más que unos días de celebración y sean un motivo para encontrarnos, para compartir y para sentirnos orgullosos de ser y de vivir en Benicàssim. Bienvenidos todos y felices fiestas.

Alcaldesa de Benicàssim y senadora