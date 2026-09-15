Opinión | PECES DE CIUDAD
Negar las evidencias
Han comenzado los trabajos de limpieza del estanque del parque Ribalta. Por fin. El vaciado de una de las partes del estanque ha dejado ver la suciedad acumulada, la propia del poso acuático y la ajena, procedente del incivismo y también de la dejadez municipal. El parque Ribalta no es uno más de la ciudad, es excepcional por su rica familia vegetal y por su diseño como parque del romanticismo creado en 1869 sobre el antiguo cementerio El Calvario. Su historia como vía de paso hacia la que fuera la estación del ferrocarril es intensa. La vida castellonense transcurría, hace décadas, entre estos paseos y recovecos del parque, entre el Templete, la Pérgola, el Obelisco y sobre los enormes bancos de cerámica. La dejadez municipal está siendo ignominiosa, la falta de limpieza y mantenimiento es el abandono que parece regir en todos aquellos barrios excluidos del centro.
Paseando entre árboles, sintiendo los primeros rayos del sol, piensas que hay otros asuntos que también sufren dejadez y abandono. Es el caso de Gaza y las decenas de miles de personas asesinadas por el Genocidio, el exterminio del gobierno de Netanyahu. Es el caso de Cisjordania, sufriendo la violencia extrema de militares y colonos judíos. Menos mal que varios países europeos, y Canadá, han roto relaciones económicas con empresas asentadas en las tierras ocupadas. Palestina se vuelve a menudo en silencio hasta que alguien rescata la tragedia. Es el caso del documental NAZA, que ha obtenido el premio del Jurado en Venecia. Es el caso también del que fuera el mayor mentiroso del país, Aznar, que con su reconocimiento reciente a Israel, negando el Genocidio y relacionando al estado sionista con los sucesos de Ceuta, ha puesto de relieve que, efectivamente, Netanyahu es un monstruo asesino.
Periodista
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