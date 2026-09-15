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Opinión | EL TURNO

David García Pérez

David García Pérez

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Nules vuelve amirar al campo

Del 17 al 20 de septiembre, Nules volverá a convertirse en punto de encuentro para profesionales, empresas y vecinos en la Feria Agrícola. Una cita que forma parte de nuestra identidad y que nos recuerda algo esencial: hablar de agricultura en Nules es hablar de nuestras raíces, de nuestra economía y también de nuestro futuro.

El campo ha construido una parte fundamental de lo que somos en nuestra localidad. Generaciones enteras han trabajado nuestra tierra con esfuerzo, conocimiento y constancia. Detrás de cada explotación, de cada almacén y de cada campaña hay familias, empleo, inversión y una forma de entender el territorio que merece reconocimiento y apoyo.

Pero esta feria no debe ser solo un escaparate de tradición. Debe ser también un espacio para mirar hacia adelante. La agricultura afronta retos enormes: costes de producción, competencia exterior, relevo generacional, sostenibilidad, agua, innovación tecnológica o adaptación a nuevos mercados. Precisamente por eso necesitamos lugares donde este sector tan importante pueda encontrarse, compartir experiencias, conocer soluciones y generar oportunidades.

La feria nos permite acercar el campo a quienes quizá no viven de él, pero sí conviven con su realidad. Es una oportunidad para comprender mejor su valor económico, social y paisajístico y reforzar el vínculo con quienes trabajan la tierra.

La Feria Agrícola de Nules quiere cumplir esa función: unir tradición e innovación, poner en valor a nuestros profesionales y acercar el mundo agrícola al conjunto de la sociedad. Porque defender el campo no consiste únicamente en recordarlo cuando llegan las dificultades; consiste en reconocer su importancia cada día y crear condiciones para que siga siendo viable, competitivo y atractivo para las nuevas generaciones.

Como alcalde, quiero invitar a todos los vecinos y visitantes a participar, recorrer la feria, conocer a sus expositores y respaldar con su presencia a un sector que ha dado tanto a nuestro municipio.

Del 17 al 20 de septiembre, Nules vuelve a abrir sus puertas al campo. Y lo hace con orgullo, con respeto a quienes nos precedieron y con la mirada puesta en todo lo que todavía podemos construir juntos.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista

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