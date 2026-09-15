Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
El populisme
Les dictadures que fins ara han embrutat el món, s’han manifestat adaptant-se a diferents contextos i ideologies. Davant el simplisme social, comencen per la propagació de mentides, escampant consignes de solució fàcil a conflictes complexes. Establint un lideratge carismàtic personalista i paternalista entre eixe líder i les masses, posant la voluntat popular mostrada en manifestacions per sobre de l’expressada en les urnes, de les institucions o altres intermediaris. Presenten la política com un element de conflicte amb els interessos legítims del poble (el poble és pur enfront de l’elit que és corrupta), ells són sempre l’elit corrupta. Les societats en les quals s’implanten: pel xantatge de les elits econòmiques o per la violència política amb la creació de situacions crítiques, han acabat portant a la ruïna i la misèria als pobles que els van seguir amb els ulls tancats.
Els populismes tornen a florir, en aquest país, començant per la creació d’una crispació social continuada des de 2023 i finalment com a cirera del pastís la crisi de Ceuta. Manifestacions de ceutins incrementades per gent portada de la península, violenta i sorollosa a la ciutat per tal de crear un clima social crític. Les solucions del PP i Vox per a Ceuta, no són més que idees de cacauer, fàcils, il·legals. Deia Elías Bendodo coordinador general del Partit Popular que si el govern no sap com solucionar el problema dels immigrants en Ceuta, ells, el PP si ho saben, però que sols ho diran quan tinguen el poder.
Un xantatge cruel per a comprar les voluntats dels vots. Un problema enrevessat en el qual intervenen, la llei, la constitució, la judicatura, les relacions internacionals, els interessos econòmics amb el país veí, els tractats internacionals, tot això sembla que ha d’anar a orri de colp i volta. Parlen de la corrupció i ells, són els majors corruptors de la nació, parlen de la pobresa, ells, els majors creadors d’ella que festegen o estan casats amb el poder econòmic; parlen de la manca d’habitatges, ells, els posseïdors de l’especulació constructiva i d’habitatges buits o al servei del turisme desbandat.
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